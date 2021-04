El empresario de Matinsreg reconoce la trama y dice que fue a Jaén “a ganar dinero”

El empresario de Matinsreg, caso en el que está siendo juzgado el ex alcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, junto a otras ocho personas, ha reconocido que había una trama y que fue a Jaén “a ganar dinero”. El empresario, G.G.V., ha sido el segundo acusado en declarar en el juicio, que ha empezado este martes después de que ayer, tras las cuestiones previas se suspendiese a la espera de que el abogado del Ayuntamiento de Jaén entregase esta mañana la documentación necesaria en el procedimiento para ejercer la acusación particular.

Ha asegurado que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Jaén, a través de J.M., el conseguidor del contrato que ha sido la primera persona en declarar hoy y que ha negado saber nada de facturas infladas, a pesar de que su hija, su sobrina y su yerno trabajasen en la empresa, incluso siendo este último el que se encargaba de realizar las facturas. El empresario de Matinsreg ha asegurado que “todo era un despropósito” y que el problema era legalizar las facturas, que incluían el coste real de los trabajos, las comisiones, el beneficio y la financiación.

A este respecto también ha dicho que todas las facturas estaban infladas, y que en ellas se incluían trabajos hechos y no realizados, se subían las horas y los costes de los materiales. Respecto a su relación con el Ayuntamiento ha dicho que con el exalcalde se reunió una vez antes de comenzar a trabajar y que se comprometió a que cobrarían antes de un año, pero que no habló nada más.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, pide penas que van desde los seis a los nueve años para siete acusados por el caso Matinsreg, entre los que no se encuentra Fernández de Moya ni otro de los acusados, pero para los que piden penas la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Jaén y la acusación popular ejercida por el PSOE.

Las penas más bajas, con seis años de cárcel, se piden al acusado R.G.C., por el delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental. Las más altas, de nueve años, son para el exteniente de alcalde Miguel Angel García Anguita, el ex edil Manuel del Moral, y el técnico municipal A.S.G., por delitos de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental y cohecho, además de inhabilitación para cargo público durante 25 años.

Aunque la Fiscalía excluya de su petición de penas a Fernández de Moya, el PSOE pide una pena de once años de cárcel y el Ayuntamiento seis años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación continuada y también cohecho, si bien este último delito fue retirado ayer tras deliberación del tribunal. La investigación judicial del caso Matinsreg se inició a raíz de una querella presentada por dos miembros del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y se refiere a facturas falsas o infladas y trabajos que Matinsreg, domiciliada en Toro (Zamora), realizó en Jaén entre 2012 y 2014, en el mantenimiento de las fuentes ornamentales, en la etapa como alcalde de Jaén de Fernández de Moya.