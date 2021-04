Andalucía augura un alza de contactos unilaterales de las comunidades para «incorporar» vacunas anticovid

Grandes calamidades ocurren a veces a causa de razones minúsculas como el coronavirus. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha aseverado hoy que «el fin de la crisis sanitaria va a llegar» de la mano de la ciencia y de las vacunas. En relación a las últimas, ha augurado que, el «ritmo exasperante» al que «están llegando» en Europa, provocará que no sólo «algunas naciones estén de manera unilateral negociando la compra de vacunas», sino que algunas comunidades dentro de España hagan contactos para «ver la posibilidad de incorporar» otras «nuevas» a las disponibles, como habrían hecho la Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana, según ha mencionado desde Cádiz.

Moreno ha expresado que a él le «gustaría» que «las compras se hicieran de manera coordinada, planificada y centralizada» para poder tener «más músculo» y «llegar más lejos». Pero ha recalcado que, «si no se soluciona el ritmo de vacunación, si no se reciben vacunas suficientes» a la velocidad que «necesita la ciudadanía», si las autoridades europeas y nacionales no remedian «esa situación» de forma urgente, «probablemente se multiplique la posibilidad de que muchas comunidades autónomas» unilateralmente negocien por su cuenta «buscando algo que es fundamental, la salud» de sus «administrados», ha condensado. Ello supondría «intentar» entablar comunicación con «algunas de las empresas» distribuidoras de los elementos inmunizadores, siempre que estén «aprobados por la Agencia Europea del Medicamento».

Con todo, ha sostenido que «el camino ahora mismo está trazado» y «es a través de las autoridades europeas», por lo que le ha pedido tanto a éstas como al Gobierno de la Nación que capitanea Pedro Sánchez que, «por favor, se muestre que Europa es una de las regiones más potentes del mundo en términos económicos y sociales» y haya dosis suficientes para, «de una vez por todas, recuperar algo de normalidad».

Moreno ha anotado que su equipo siempre «ha pensado que desde la Unión Europea», por «una simple cuestión de economía de escala», resultaba «más fácil comprar vacunas para 370 millones de habitantes» y «hacerlo con la fortaleza que tiene la UE» que «desde ámbitos más locales», por eso han «estado de acuerdo en que las compras sean centralizadas» y el Gobierno andaluz se ha comportado, a su juicio, «con absoluta lealtad institucional». Pero ha martilleado con que hay que incrementar la cadencia en el transporte de las dosis ya que, sin ellas, no habrá recuperación posible, ha zanjado.