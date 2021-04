El Maestranza, preparado para el homenaje del Ballet Nacional a Antonio Ruiz Soler

A pesar de que solo lo dirigió durante tres años, Antonio Ruiz Soler sigue vivo en la compañía. Los directores que le sucedieron han seguido representando sus obras. Tres de las más emblemáticas están incluidas en el programa Centenario Antonio Ruiz Soler, que el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, está previsto que represente los días 15 y 16 de abril en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

El Ballet Nacional de España regresa al Maestranza con el estreno de un programa que reúne piezas claves de su trayectoria junto a nuevas creaciones inspiradas en su estilo. El coliseo sevillano acogió el pase gráfico del espectáculo Centenario Antonio Ruiz Soler.

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, informó de que no tiene conocimiento de que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, como autoridad sanitaria, haya dado una respuesta sobre si está autorizado o no el estreno, teniendo en cuenta las medidas y aforos marcados por la normativa relativa a la Covid-19. «Espero que no haya un cambio de criterio por parte de la Consejería de Salud a la hora de interpretar la normativa sanitaria, como ocurrió en el Teatro Central donde se produjo la suspensión de una obra», advierte.

El espectáculo homenajea al que fuera director del ballet

Arte y color en el espectáculo

Un momento del pase gráfico

Por otro lado, dentro de los actos de homenaje, el Ballet Nacional ha recreado en 3D animaciones de Antonio el Bailarín interpretando tres de sus coreografías más famosas, como parte de las actividades programadas para celebrar el centenario de su nacimiento. Dentro de estas actividades, el Ballet Nacional ha dedicado el segundo título de su colección de publicaciones interactivas didácticas #BNEnoscuenta al que fuera su director entre 1980 y 1983.