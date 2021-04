Víctor del árbol: “Lo maravilloso que tienen los libros es que tú formas parte de esa historia, dejan respirar la imaginación del lector”

Víctor del Árbol, uno de los escritores más importantes del panorama nacional, puso anoche broche de oro a la jornada del jueves, 15 de abril, de la 12ª Feria del Libro de Tomares 2021, que contó también con otro de los grandes autores españoles de novela negra, César Pérez Gellida.

El Premio Nadal de Novela 2016, Víctor del Árbol, que ya visitó la Feria del Libro de Tomares 2016 para presentar la obra con la que ganó este distinguido galardón, La víspera de casi todo (ed. Destino), ha vuelto a Tomares para dar a conocer su último libro, El Hijo del Padre (Ed. Destino), su novela más ambiciosa hasta la fecha.

Presentado por el periodista Cristóbal Cervantes, Víctor del Árbol, que es uno de los escritores más leídos del país y una auténtica sensación editorial en Francia, donde fue nombrado en 2017 Caballero de las Letras y las Artes, ha destacado que es su mejor novela. “Un buen escritor es aquel que acorta al máximo la fuga entre lo que piensa y lo que finalmente escribe. En este libro la fuga es mínima, es como lo había pensado”.

“Es la historia de una saga familiar, de un hijo, de un padre y de un abuelo, en la que trato de contar el drama de la emigración de la España rural a la España industrial que se vivió en los años 60, y que afectó toda una generación. Es la historia de un hijo que es un respetable profesor universitario, que se ha hecho así mismo renunciando a sus orígenes familiares, a su pasado de pobreza, y es también la historia de un padre que representa a toda una generación de padres y abuelos que pasaron por guerras y experiencias muy duras, y que fueron incapaces de expresar sus sentimientos y demostrar el amor a sus hijos, aunque los querían”.

El finalista del Premio Fernando Lara 2008 por El abismo de los sueños, ha señalado que “su novela también habla sobre la necesidad que tenemos todos de saber quiénes somos y de construir nuestra propia memoria para entender nuestro presente. La mayoría de la gente avanza para saber quién es, pero a veces es necesario hacer el camino a la inversa, revisitar nuestra memoria, como el protagonista Diego Martín, que tiene que hacer ‘el viaje del salmón’, tiene que mirar atrás, a sus orígenes para descubrir quién es, ya que para saber quiénes somos necesitamos primero conocer y entender nuestras raíces, pues es de ahí de donde viene nuestra visión del mundo, las memorias heredadas, ya que no solo heredamos los rasgos físicos y de carácter, sino que también heredamos los miedos, esos que a veces no sabemos de dónde vienen”.

El autor, que también ha irrumpido con fuerza en el mercado estadounidense, ha destacado que “lo maravilloso que tienen los libros, y que lo distinguen de una película o de una serie de televisión, es que tú no eres un espectador, sino que tú formas parte de esa historia. Los libros dejan respirar la imaginación del lector y eso lo cambia todo”.

Víctor del Árbol acabó su presentación dialogando con el público y nombrando a los tres escritores que le han marcado. “No puedo empezar a escribir una novela si no tengo un título. Eso lo he tomado prestado de Gabriel García Márquez, quien decía que una novela te debe de atrapar en la primera línea. Para mi, la primera línea es el título. Éste hace que no te desvíes, que tejas la historia a partir de esa viga de la casa”. “Admiro a Gabriel García Márquez, por su gran capacidad para contar historias, era un genio; a Juan Marsé, por su capacidad para convertir lo ordinario en literatura; y a Delibes, por su excelencia para la simplicidad, para contar lo que quiere contar de forma diáfana, clara, sin artilugios”.

César Pérez Gellida: “La novela negra me sirve para expresar la realidad”

El escritor César Pérez Gellida en la presentación de “La suerte del enano”, ayer en Tomares

También visitó ayer tarde la Feria del Libro de Tomares uno de los más máximos representantes españoles contemporáneos de novela negra, César Pérez Gellida, “uno de los imprescindibles de la novela policiaca de nuestro país, que se ha hecho así mismo a golpe de trilogía”, como así lo presentó Manuel Pedraz.

Pérez Gellida, cuyas novelas destacan por su realismo y rigor documental en los campos criminalístico y forense, ha destacado que “La suerte del enano es una concatenación desmesurada de desgracias desde el inicio del caso, un homicidio, y todo lo que sucede en torno al atraco al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que se va tiñendo de rojo”. Una brillante novela con altas dosis de investigación policial, en la que Gellida profundiza en el sexo y en el complejo mundo de las mafias y del tráfico de las obras de arte y de las falsificaciones.

Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses en 2014 y Premio a la mejor novela negra del año por Todo lo mejor, en el festival Valencia Negra 2019, ha añadido que “la novela negra le sirve para expresar las cosas que pasan hoy en día. Existe una gran labor de documentación e investigación previa por parte de los autores cuando afrontamos una novela. En esta, trato de contar cómo es el submundo que hay detrás del tráfico de las obras de arte y cómo es ese subsuelo tan interesante y desconocido por la mayoría, que no es visitable, pero que existe, debajo de todas las ciudades. Para ello, he tenido que descender a los infiernos, a las cloacas, a ese lugar donde ni siquiera esas cosas que flotan son lo peor”.