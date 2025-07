"Fuga de enfermeras en verano: "Nos llaman de otras comunidades antes de graduarnos"

La enfermería es un pilar básico de los sistemas nacionales de salud. Sin embargo, en España existe un déficit generalizado de sus profesionales. Según el último informe del Consejo General de Enfermería (CGE), la ratio estatal es de 6,63 profesionales por cada 1.000 habitantes, mientras que la europea se sitúa en 8,19. No obstante, hay un gran desequilibrio entre comunidades. En España, solo Navarra supera la ratio europea (8,92), mientras que Andalucía apenas llega a las 5,56 enfermeras por cada 1.000 habitantes, situándose así en el vagón de cola, solo por delante de Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Eso quiere decir, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debería incorporar más de 22.000 enfermeras para situarse en el nivel que marca la UE. No obstante, desde el CGE reconocen que Andalucía «ha ido mejorando, pues durante años se ha situado en último lugar».

En el caso de colocar la lupa sobre las provincias, los agravios son aún más profundos. Aunque todas las provincias andaluzas se colocan por debajo de la media española, Córdoba y Jaén están muy próxima alcanzarla, con una ratio de 6,2. Le siguen, en este orden: Cádiz (5,88), Granada (5,66), Málaga (5,44), Sevilla (5,37), Huelva (5,24) y Almería (4,77).

A tenor de estos datos, desde el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES), una de las provincias más afectadas, denuncian que «el déficit de enfermeras impacta en el riesgo de muerte, según la evidencia científica». En este punto, recuerdan el último estudio publicado por investigadores del Reino Unido en el «British Medical Journey (BMJ)», que asocia la escasez de enfermeras con el riesgo de muerte de los pacientes y demuestra que es coste-efectivo revertir esa escasez. «Cada día que un paciente estuvo expuesto a la falta de enfermeras en los cinco primeros días de ingreso, el riesgo de muerte se incrementó un 8% y el riesgo de reingreso aumentó 1%», expone el estudio.

Además, desde el ICOES señalan un problema añadido: la fuga de profesionales de enfermería en un contexto de déficit generalizado. Según los datos aportados por el Colegio, este 2025 y hasta la fecha, han registrado 148 peticiones de traslados entre sus colegiadas, «cifra que se doblará previsiblemente antes de que termine el año». El principal motivo de estos traslados, según el organismo colegial es «la ausencia de contratos de calidad en la Sanidad Pública andaluza, lo cual obliga a las nuevas generaciones de enfermeras a instalarse en otras provincias para ejercer la profesión sin someterse a la incertidumbre de contratos precarios». Madrid, Islas Baleares, Cataluña y País Vasco son los destinos más demandados por las enfermeras de Sevilla.

El ICOES denuncia que «en las últimas semanas 419 enfermeras y enfermeros se han graduado en Sevilla y que, previsiblemente, en torno al 60% de ellos dejará la provincia de Sevilla para ejercer la profesión en otros puntos de la geografía nacional». «Se trata de una pérdida insoportable de profesionales teniendo en cuenta las crecientes necesidades en las plantillas del SAS de enfermeras y enfermeros, especialmente durante el periodo vacacional», incide el presidente del ICOES Víctor Bohórquez, al «exigir, de nuevo, a la Consejería de Salud que cumpla el compromiso pactado» .

Los principales motivos por los que las enfermeras recién graduadas deciden trabajar en otras comunidades es porque les ofrecen contratos de mayor duración y una plaza acorde a su formación. «Me han ofrecido un contrato de cuatro meses en el Servicio de Cirugía General, que coincide con mis prácticas en la universidad, en un hospital donde la ratio enfermera/pacientes es adecuada», explica María Luisa Begines, de Los Palacios, que ha hecho sus maletas para instalarse en Villajoyosa, a los pocos días de celebrar su graduación en Sevilla.

El caso de Soraya Aguilar, natural de Sevilla, es similar: «A finales de mayo nos llamaron desde Madrid, Bilbao y Alicante, antes de celebrar la graduación, para ofrecernos trabajo. Me he decantado por Alicante donde me han ofrecido un contrato de cuatro meses en un puesto acorde a mi formación universitaria, en quirófano. Se trata de una oportunidad inimaginable en Sevilla. Me he trasladado pese a que quisiera quedarme en mi ciudad», reconoce.