Airbus sigue manteniendo en el aire el futuro de la planta de aviación civil de Puerto Real (Cádiz). El comité de europeo de la compañía que se celebra este miércoles en Toulouse (Francia), su sede central, debía arrojar luz sobre el destino de la factoría. Las noticias llegadas desde Francia han tenido un efecto inmediato en Cádiz con la suspensión del encierro previsto hoy en las instalaciones de Airbus. Tampoco habrá huelga a partir del viernes. La desactivación de las protestas, que llevan agitando la provincia varias semanas, permitirá a la compañía francesa tomar aire y “seguir dando oportunidad para el diálogo y la negociación bajo el axioma de que no se va a cerrar ninguna planta de Airbus ni tampoco se va a perder empleo en el grupo Airbus en España”. Así lo ha explicado el presidente del comité de empresa de Airbus en Puerto Real (Cádiz), Juan Manuel Trujillo, en declaraciones recogidas por Europa Press. Trujillo ha explicado que ese ha sido el mensaje trasladado desde la cita europea, resaltando que “era clave evitar que hubiera algún cierre de algunas de las plantas matrices”. Según el presidente, que pertenece a CCOO, esto permitirá “seguir ganando tiempo para recuperar la demanda de los más de 7.000 aviones pendientes de entrega en la parte civil, mantener las plantas y empleo mientras llega esa recuperación y el compromiso de que ahora es el momento de alcanzar acuerdos”.

Pero no todos los trabajadores comparten la misma opinión. Desde el sindicato CGT consideran que el anuncio de Airbus no cambia en nada la situación. “Todo lo que no sea decir que no se cierra y traer carga de trabajo no sirve”, asegura Tomás Núñez, delegado de CGT en la planta de Puerto Real, quien defiende que “vamos a seguir manifestándonos porque entendemos que no ha cambiado nada”. Insiste en que tanto su organización “como trabajadores anónimos entendemos que no se ha solucionado porque seguimos en la incertidumbre”.

La postura de la multinacional va en consonancia con la mantenida hasta ayer. De hecho, tanto la propia Airbus como representantes de los trabajadores habían trasladado a LA RAZÓN la posibilidad de que este miércoles no se produjera ningún cambio significativo respecto al futuro de Puerto Real. Y así ha sido porque tampoco se ha producido un anuncio negando el cierre definitivo. En todo momento fuentes de Airbus señalaron la “situación crítica” que vive la factoría puertorrealeña desde antes de la pandemia, que ha acentuado su gravedad por el parón de la producción de aviones civiles, y la “dificultad para mantener dos centros de producción en Cádiz”, algo de lo que hoy no se han desdicho.