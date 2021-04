De Alejandro Sanz a Niña Pastori contra el cierre de Airbus en Puerto Real

Alejandro Sanz, Niña Pastori, o Jorge Drexler son algunos de las muchos gaditanos de sangre o corazón que están llevando a las redes sociales un clamor contra el cierre de la planta de Puerto Real de Airbus, la más pequeña de Europa y que da trabajo directo a casi 400 personas.

La lucha de los trabajadores de esta planta está sumando apoyos las redes sociales, según crece el temor de esta plantilla por el cierre de la empresa.

Una decisión que Airbus, que hoy ha calificado de “crítica” la situación de esta planta, podría abordar mañana en la reunión que mantendrá el Comité Europeo de Airbus en Toulouse (Francia).

“Alzo mi voz y mi corazón en este llamamiento. STOP al cierre de la planta de Airbus. Para muchas familias gaditanas es el único sustento”, ha escrito en las redes sociales el cante Jorge Sanz, hijo de gaditanos.

Alzo mi voz y mi corazón en este llamamiento. STOP 🛑 al cierre de la planta de Airbus. Para muchas familias gaditanas es el único sustento 🙏🏻 #AirbusPuertoRealNoSeCierra pic.twitter.com/FDBVYBReW7 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 20, 2021

“Cádiz es una tierra con futuro. Luchemos todos para que la planta de Airbus no cierre. Son demasiadas familias las que dependen de ello”, ha apuntado la cantaora de San Fernando Niña Pastori.

Cádiz es una tierra con futuro 💜 Luchemos todos para que la planta de Airbus no cierre. Son demasiadas familias las que dependen de ello. #AirbusPuertoRealNoSeCierra pic.twitter.com/QFkUbP65Gc — Niña Pastori Oficial (@npastorioficial) April 20, 2021

El cantante de Uruguay Jorge Drexler también ha querido sumarse al clamor: “Airbus Puerto Real no se cierra. Porque la Bahía de Cádiz tiene una precariedad crónica con del empleo, porque hay cientos de familias que dependen de ese puesto trabajo y porque es muy importante desarrollar el sector industrial en la Bahía de Cádiz para que no tenga que depender exclusivamente del turismo.

Los vídeos son útiles, sobre todo, si se ponen antes del miércoles. Queremos presente y queremos futuro para la Bahía. Os pongo el ejemplo del compañero @drexlerjorge pic.twitter.com/hvGC0IbVLR — José María González ۞ (@JM_Kichi) April 19, 2021

El cantante onubense Manuel Carrasco también manda su apoyo a los trabajadores de Airbus de Puerto Real y les anima: “entre todos vamos a paralizar este cierre”.

La dramaturga, actriz, directora teatral y autora de Carnaval Ana López Segovia apunta que Cádiz no se merece este cierre: “Airbus Puerto Real no se cierra”, afirme en un vídeo en el que pide que no se “condene” a la provincia de Cádiz “a ser una zona meramente turística. Cádiz se merece ser reindustrializada desde un punto de vista ecológico y sostenible”.

Numerosas figuras del Carnaval gaditano se han pronunciado también en las redes de forma similar: “Cádiz es la capital europea del paro. Airbus es lo poquito que nos queda en la bahía. Si Airbus se cierra, guerra, guerra, guerra”, ha escrito José Luis García Cossío, uno de los chirigoteros más célebres.

El Cádiz CF también ha querido hacerse presente el conflicto y su entrenador, Álvaro Cervera, y varios jugadores se han fotografiado portando camisetas de Airbus Puerto Real en sus manos, en una imagen difundida en redes.

El cantautor gaditano Javier Ruibal ha sido otro de los nombres conocidos que se sumó a la campaña iniciada por el alcalde de Cádiz José María González “Kichi”.