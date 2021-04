Respaldo del PP al «tándem ganador» en Almería

Respaldo de las cúpulas nacional y regional del PP al candidato a liderar el partido en Almería, Javier Aureliano García, y a su número dos, el alcalde de la capital almeriense Ramón Fernández-Pacheco. El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, aseguró que ambos son un «tándem ganador» y los llamó a «construir con mucha fortaleza un partido unido que sea garantía de éxito». «Nada me podría doler más, aunque afortunadamente aquí no va a pasar, pero el partido debe ser elemento de unidad, de cohesión, de fortaleza porque no hay nada que debilite más que la desunión, la discrepancia o la bronca», remarcó, para añadir que el PP es un partido «muy ancho, en el que cabe todo el mundo».

Moreno señaló que, si bien existen diferentes sensibilidades «y no todos somos iguales», hay una «cosa que tenemos en común todos: que creemos en un modelo de sociedad liberal, que apueste por la libertad, que refuerce el proyecto común de España, de éxito y empleo».

«Os necesitamos trabajando, como están haciendo la dirección nacional y regional entusiastas, expectantes y con ilusión por ese futuro que nos espera porque estaremos siempre acompañándoos en vuestros objetivos», afirmó. Moreno, quien asistió a la Junta Directiva Provincial del PP en Roquetas de Mar (Almería) junto al secretario general, Teodoro García Egea, indicó que el actual líder provincial, Gabriel Amat, «deja el listón muy alto», pero se mostró convencido de que la nueva dirección encabezada por Javier Aureliano García «lo puede superar».

Por su parte, García Egea destacó la gestión de Moreno, quien ha protagonizado en Andalucía un «milagro económico» en materia de empleo y de inversiones, según valoró. «Por eso hoy el PP tiene un presidente para Andalucía y el PSOE tiene candidatos de primarias. Que ellos se dediquen a ganar sus congresos que nosotros nos dedicaremos a ganar la Junta de Andalucía», remarcó.

Amat, de su lado, señaló que “hace tiempo que sabía cuándo tenía que llegar mi relevo en el PP provincial, lo tenía muy claro y no me ha dicho nadie que tenía que hacerlo”. Además, reconoció que desde hace “dos años” tenía claro que no volvería a optar al cargo, aunque dejó claro que “si hubiera dicho ahí me quedo, aunque no le hubiera gustado a alguien, nadie me habría dicho que no”.

La actualidad orgánica del PP pasa también por el PP de Málaga, donde la secretaria general, Patricia Navarro, continuará en este cargo del partido así como en el institucional como delegada del Gobierno andaluz en la provincia malagueña tras el acuerdo alcanzado entre las direcciones nacional y provincial para compatibilizarlos. Así lo confirmaron fuentes de la dirección provincial, que señalaron que el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, propuso a los 22 vocales la continuidad de Navarro al frente de la Secretaría General de Málaga, una vez se acordó con la dirección nacional que su caso entra en la excepción que contemplan los estatutos en cuanto a su incompatibilidad.

En relación al PP de Sevilla, el comité ejecutivo provincial, que contemplaba inicialmente la idea de relevar a Beltrán Pérez como portavoz popular en el Ayuntamiento hispalense, no trató este asunto tras la reunión en Madrid entre Pérez y miembros de la dirección nacional del partido.