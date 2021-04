El CAC Málaga presenta en el Espacio 5 la obra “Can you hear me?” de Nalini Malani

Nalini Malani ha explorado diversos formatos interdisciplinares durante su trayectoria artística, comenzando con la fotografía en blanco y negro, el cine experimental y la pintura abstracta en 1969. Fue una de las primeras participantes en el Vision Exchange Workshop, un espacio interdisciplinar experimental en Bombay. A principios de los años noventa, la artista comenzó a trabajar en vídeo, llegando a considerarla como una de las artistas pioneras del videoarte en India.

Malani utiliza diversos medios para la creación de sus obras como película, fotografía, pintura al óleo, acuarelas, libros de artista, impresión, teatro, vídeo escultura, documental de artista, escultura de neón o animación de iPad, entre otros.

Debido a la experimentación y utilización de diversos medios, la artista ha acuñado su propia terminología para designar algunas de sus obras como Wall Drawing / Erasure Performance (desde 1992), Video Plays (desde 1998), Video / Shadow Plays (desde 2001) o Animation Chamber (desde 2019).

La obra titulada Can You Hear Me? (2018-2020) se proyecta directamente sobre las paredes del Espacio 5 con dos proyecciones superpuestas donde pueden observarse textos e imágenes en forma de grafitis que debido a la técnica del stop motion, cobran movimiento. El título de la obra hace referencia a una noticia que conmocionó a la artista por la gravedad de los hechos debido al secuestro, drogadicción, violación en grupo y asesinato de una niña de ocho años en la India.

Malani realiza sus animaciones directamente sobre la pantalla del iPad a modo de lienzo, donde dibuja, frota, raya y escribe con los dedos. La artista se deja llevar por los pensamientos que fluyen por su mente sobre cuestiones que le perturban o le irritan.

Para la creación de sus obra se inspira en la historia, la cultura y su propia experiencia de refugiada, tras tener que abandonar la India. Lo que le permite analizar, temas como la violencia, el feminismo, la política, la discriminación racial, la desigualdad social o los poderes represivos de la India.

Cada animación dibujada en el iPad actúa como un cuaderno de notas realizadas por la artista que utiliza para exponer los temas que la inquietan. En estas animaciones, aparecen líneas y colores que se unen y se separan para crear diferentes figuras que ayudan a narrar los temas que nos presenta Nalini Malani a través de siluetas de hombres, rostros femeninos, demonios o monstruos.

La artista ilustra mediante breves fragmentos de acción horribles actos de violencia que han sido difundido por los medios de comunicación en la India como un joven golpeado hasta la muerte por sentarse en una silla a comer a la vista de los invitados en una boda de sociedad, o una niña que quedó ciega tras recibir un disparo en el ojo con una pistola de perdigones.

Además de las imágenes y animaciones, aparecen textos que se desvanecen antes de que el visitante pueda leerlos en el interior de la Animation Chamber. Estos textos parten de citas de escritores que han influido en la artista que tratan temas de interés como Hannah Arendt, James Baldwin, Bertolt Brecht, Veena Das, Faiz Ahmad Faiz, Milan Kundera, George Orwell o Wislawa Szymborska.

En Can You Hear Me? (2018-2020) aparecen claras referencias literarias a los poemas de Adrienne Rich; imágenes y frases de Ubu Roi, la sátira sobre la avaricia y el abuso de poder de Alfred Jarry; los considerados trabajos más importantes de Samuel Beckett titulados Endgame y Waiting For Godot, además de frases de la antropóloga Veena Das y el poeta Wslawa Szymborska, entre otros.

Nalini Malani (Karachi, en el actual Pakistán, 1946) diplomada en Bellas Artes de Sir JJ School of Arts, Bombay en 1969, obtuvo la Beca del Gobierno Francés para Bellas Artes para estudiar en París de 1970 a 1972. En 2010 se le confirió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por el San Francisco Art Institute. En 2013 ganó el Fukuoka Prize for Art, en 2014 el St. Moritz Art Masters Lifetime Achievement Award, en 2016 el Asian Art Game Changers Award Hong Kong, en 2019 el Joan Miró Prize Barcelona y en 2020 fue galardonada con National Gallery Contemporary Art Fellowship London.

Entre sus muestras individuales destacan entre otras: Can You Hear Me?, Whitechapel Gallery (2020/21); Utopia!?, Fundação de Serralves, Oporto (2020/21); You Don’t Hear Me, Fundació Miró, Barcelona (2020); Transgressions, Stedelijk Museum, Ámsterdam (2017); In Search of Vanished Blood, ICA, Boston (2016); Beyond Print - Memory, Transference, Montage, Centre de la Gravure, La Louvière (2013); Mother India: Video Plays by Nalini Malani, Art Gallery of New South Wales, Sidney (2012); Nalini Malani, Irish Museum of Modern Art, Dublin (2007) o Remembering Toba Tek Singh, Prince of Wales Museum, Bombay (1999).

Sus obras forman parte de las colecciones en museos como British Museum, Londres; Centre Pompidou, París; Guggenheim Abu Dhabi; Irish Museum of Modern Art, Dublín; Metropolitan Museum of Art, Nueva York o en la Tate Modern, Londres.