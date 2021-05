Comienza en Sevilla la fumigación para combatir el mosquito portador del virus del Nilo

El municipio sevillano de Coria del Río ha arrancado este martes las labores de control para evitar la propagación del mosquito portador del virus del Nilo, una labor que su alcalde, Modesto González, subraya que tendría que ser realizada por la Junta de Andalucía, por lo que recurrirá al Juzgado Contencioso-Administrativo, con el aval del informe realizado por los servicios jurídicos municipales, para que la Administración regional asuma “sus competencias”.

“Hay 43 municipios en riesgo de cinco provincias y los mosquitos no entienden de fronteras, por lo que no tiene sentido que la Junta no sea la que ejecute el plan de control”, añade González ante el inicio de las labores de fumigación, dejando claro que los ayuntamientos de las localidades afectadas “no tienen competencias en salud pública para ejecutarlas”, aunque lo realicen por el mandato de la Junta. Advierte de que el virus de Nilo se ha convertido en “endémico en las aves del casco urbano de Coria pero también en todo el Bajo Guadalquivir”.

Para González, que se ha mostrado “muy preocupado” por lo que pueda suceder este año, avisa de que “la ley ampara a los ayuntamientos” y de que cuenta con un informe de los servicios jurídicos que avala la postura del Ayuntamiento coriano. “Vamos a poner un contencioso administrativo contra la Junta y, cuando éste se resuelva, tendrá que llevar a cabo las competencias que no quiere llevar a cabo ahora”, sentencia, tras recordar que, además, muchas localidades no tienen recursos suficientes para su ejecución.

Concretamente, en Coria, la ejecución del plan municipal para la vigilancia y control de este mosquito ha arrancado este martes con tratamientos de fumigación que se alargarán hasta noviembre. Las zonas verdes y de vegetación se tratarán con productos para el control de plagas de insectos adultos, mientras que en los imbornales se usarán larvicidas para combatir a las larvas en el alcantarillado. Los productos usados y las zonas de actuación se irán variando en función de las exigencias que imponga la situación del mosquito en cada momento.

Por otro lado, en las calles del municipio también se instalarán trampas de vigilancia, con atrayente de CO2 que servirán para capturar a los mosquitos para su posterior análisis.

Además, según informa González, el plan conlleva también una campaña de concienciación ciudadana, que incluye las redes sociales, para que los vecinos estén completamente informados de las actuaciones y las medidas a adoptar. Igualmente, incluye la comunicación a las administraciones y a los propietarios particulares titulares de fincas que puedan ser sensibles a la presencia de mosquitos o larvas. Entre ellos, menciona el río Guadaíra o el Brazo del Este, responsabilidad de la Junta de Andalucía, o el río Pudio, perteneciente a la confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG).

Subraya que estas medidas se suman a las ya puestas en marcha por el Ayuntamiento de Coria del Río meses atrás, pues “en todo momento el Consistorio se ha mostrado muy pro-activo en la prevención y la lucha contra este vector que el pasado año ocasionó varias muertes”, subraya en un comunicado.

Además el Ayuntamiento subraya que este municipio ha sido “el primero en elaborar y ejecutar el programa de vigilancia y control para luchar contra el mosquito que causa el virus del Nilo”. Anteriormente, el Consistorio coriano puso en marcha medidas ecológicas de prevención mediante la instalación de 40 refugios para murciélagos, “una solución eficaz y sostenible, ya que estos animales son capaces de comer en una sola noche hasta 3.000 mosquitos”.