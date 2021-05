La familia de Marta del Castillo recurrirá el nuevo archivo de la causa contra el hermano de Carcaño

La familia de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en enero de 2009 por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años, ha anunciado que seguirá recurriendo “las veces que sean necesarias” el archivo de la causa contra Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, en la que este último le acusaba de ser el verdadero autor del crimen.

En una rueda de prensa celebrada este martes, Antonio del Castillo, padre de Marta, ha afirmado que la intención de la familia es “recurrir y recurrir hasta llegar al final” porque “todo el mundo sabe que Carcaño solo no lo pudo hacer”. Esta decisión de la familia está motivada en el hecho de que, por segunda vez, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, haya desestimado el recurso de reforma contra el archivo de la citada causa del hermano de Carcaño, reabierta en 2020, al entender que “no ha lugar”.

La familia de Marta seguirá recurriendo en la Audiencia porque considera que el “posible fraude de falsificación en unos documentos” cometido por Delgado “daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Miguel Carcaño, en la que aseguraba que fue su hermano quien mató a la joven en el marco de una discusión por la hipoteca de la vivienda de León XIII”, donde fue cometido el crimen.

En este sentido, Antonio del Castillo ha esgrimido la autorización de Miguel Carcaño para que “se analizara toda la documentación” correspondiente a esa hipoteca. “Demostramos que --Carcaño-- decía la verdad en cuanto al motivo de la discusión con su hermano. El juez dice que es cosa juzgada. Sin embargo, no se le está acusando por encubrimiento sino por homicidio o asesinato”, ha añadido.

“El juez, tanto aludir a sentencias anteriores, está evitando tener que hacer el trabajo que no hizo la Policía anteriormente. No ha querido tirar de este hilo”, ha asegurado el padre de Marta. “El grupo de Homicidios ha hecho un gran trabajo. La hipoteca se hizo con papeles falsos y se cometieron delitos, entre ellos estafa, pero han prescrito. No ha querido hacer un careo entre los hermanos”.

El auto del Juzgado de Instrucción número cuatro emitido el pasado 14 de mayo, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señalaba que “no hay elementos suficientes para pretender una reapertura de la causa ni contra Francisco Javier Delgado, al que parecía dirigirse en origen la petición de reapertura, ni de manera genérica, como parece resultar del cúmulo de pruebas que se vienen a solicitar”.

En el auto de reapertura de aquellas diligencias archivadas por primera vez en 2013, el juez instructor acordaba “comprobar la veracidad” de la nueva documentación aportada por la familia de la víctima, según la cual para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto al piso de la calle León XIII, fueron “falsificados” documentos como “nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta”.

Del Castillo no se ha mostrado muy esperanzado por el resultado del nuevo recurso porque son “demasiados varapalos judiciales los que llevamos encima” después de 12 años. “Parece que estamos vacunados para ello”, ha añadido. “Si no es favorable el fallo del juez, volveremos a recurrir. Traeré más papeles que los que enseño hoy --en relación a la mencionada autorización de Carcaño-- que no aporto ahora por prudencia. La próxima vez seré menos diplomático”, ha concluido al respecto.

Antonio del Castillo se ha referido, además, a la petición de la Fiscalía de ocho meses de cárcel para ‘El Cuco’ y a su madre por mentir en el juicio de Marta y ha calificado la solicitud de “mínima” teniendo en cuenta “la trascendencia de los hechos”.

“Mentir en un juicio es algo muy grave y más aún cuando se trata de un juicio sobre un asesinato puesto que puede cambiar la visión total del mismo. El fiscal si hubiera sido su hija habría pedido lo máximo”, ha destacado el padre de Marta.

Sobre una posible condena tanto al ‘Cuco’ como a su madre, considera Antonio del Castillo que desconoce si esos hechos “tendrían o no consecuencias en el desenlace” de todo este proceso judicial. “Si entra la madre en prisión, no sé que repercusiones tendría en el hijo y que le motivaría”, en relación a su conducta o a la forma de actuar. “Sí puedo decir que mucha culpa la tiene la madre por no haberle aconsejado bien”, ha concluido.