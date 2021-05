La US genera con su actividad docente e investigadora 4,40 euros por cada uno que recibe

La Universidad de Sevilla produce un retorno a la sociedad de 4,40 euros por cada euro de inversión recibida. Así se desprende del Estudio sobre el impacto de la Universidad de Sevilla en su entorno económico y social, que desvela que durante el periodo comprendido entre 2019-2020 la US produjo un impacto en su entorno de 1.820.566.365 euros. El estudio, impulsado por el Consejo Social de la US y dirigido por Francisco José Acedo, catedrático del departamento de Administración de Empresas y Marketing, valora el efecto que producen cuatro ejes diferentes: gastos asociados a la Universidad de Sevilla, gastos del personal, gastos de los estudiantes y otras actividades (congresos, etc.). Cabe destacar que el mayor impacto está asociado al efecto de los estudiantes, que los sectores que más impacto reciben son el inmobiliario y el comercio, con un efecto total recibido sobre la producción de 301.650.778 euros y 265.099.131 euros, respectivamente.

Concha Yoldi, presidenta del Consejo Social de la US, Miguel Ángel Castro, rector de la US y Francisco Acedo, catedrático de la US y quien ha llevado a cabo el estudio de impacto

Puede apreciarse que, de forma agregada, el impacto total de la US sobre el número de puestos de trabajo equivalentes fue de 16.657, siendo el impacto asociado a los gastos derivados de la propia actividad de la Universidad el más relevante.

Así, a pesar de la crisis generada por el COVID-19, la Universidad de Sevilla, con las limitaciones asociadas a una organización de gran tamaño, ha mostrado una notable capacidad de adaptación realizando inversiones que garanticen la calidad en todos sus procesos.

Docencia e investigación en la US

Según los datos de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla concentra más de un 70.000 alumnos estando entre las universidades mayor número de estudiantes tanto en Andalucía como en España. Su posicionamiento en los rankings globales, como THE, QS, Shanghai, entre otros, reflejan un crecimiento en la mayoría de las áreas de conocimiento y unas muy buenas posiciones en reputación investigadora y académica, lo que indica la excelente valoración que los académicos de todo el mundo hacen de la US.

Del mismo modo, la Universidad de Sevilla resalta en el mismo comunicado que “se ha realizado un gran esfuerzo en formar parte del ecosistema emprendedor, fomentando la cultura emprendedora y creando mayores vínculos con el tejido empresarial”. De hecho, una de las líneas con mayor potencialidad actualmente es la de mujer y empleabilidad.

El esfuerzo puesto en el ámbito docente por parte de la Universidad de Sevilla recoge sus frutos cuando se evalúa la visión que las empresas tienen sobre la capacitación que obtienen sus alumnos. La US alcanzó valores de 4 sobre 5 tanto en satisfacción con la formación de los estudiantes, como con el desempeño de estos en la actividad profesional.

La investigación y la transmisión del conocimiento suponen otro elemento clave de la actividad de la US que contribuye a aportar valor a la sociedad. Así, es considerada como una universidad con un fuerte componente tecnológico. Dentro del contexto nacional, se encuentra entre los primeros puestos en importe de ayudas competitivas, proyectos de investigación nacionales y de la UE, número de patentes o volumen de publicaciones. Estos resultados son consecuencia del trabajo de más de 500 grupos de investigación.