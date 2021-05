Espadas sugiere a Moreno que se someta a una cuestión de confianza al perder apoyo Vox

El alcalde de Sevilla y candidato a las primarias del PSOE-A, Juan Espadas, ha apuntado este jueves la posibilidad de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se tenga que “someter a una cuestión de confianza” en el Parlamento después de que Vox le haya retirado su apoyo. ”Lo mismo se tiene que someter a una cuestión de confianza ¿por qué no?, es algo que está previsto en el Estatuto” de Andalucía, ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, en la que ha agregado que no es “extraño” pensarlo y quizá él lo haría si estuviera en su situación “después de lo visto ayer en el Parlamento”, donde Vox tumbó iniciativas del Gobierno de coalición.

Ha considerado además “llamativo” que el partido que “sostiene” al Gobierno andaluz como socio externo “se le manifieste ante la puerta de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta) diciéndole que tiene las llaves del gobierno”, en referencia a la concentración convocada el pasado domingo por el líder de Vox, Santiago Abascal. ”¿Hasta cuándo va a durar la legislatura después de lo visto ayer en el Parlamento?”, ha inquirido para señalar que “no es extraño pensar que en las próximas semanas se tenga que someter a una cuestión de confianza” el presidente de la Junta.

Porque el Gobierno del PP y Cs depende de un partido que no está en el Ejecutivo pero que lo “condiciona”, ha recordado. Sobre si le gustaría que se adelantaran las elecciones, ha dicho que en las circunstancias actuales no cree que el Ejecutivo de Moreno Bonilla “aguante un año” y ha apostillado: “un Gobierno secuestrado no creo que sea bueno para los andaluces”. Por ello, cree que “al final se impondrá la razón”.

”Es muy sencillo, lo que tiene que ver el señor Moreno es si tiene o no la confianza de Vox y, si la tiene, que sea transparente, que diga si hay o no un acuerdo para terminar la legislatura y, si no lo hay, me parece demasiada precariedad para gestionar la recuperación de Andalucía tras la pandemia” porque sería un Gobierno “hipotecado, secuestrado”. ”Si estamos secuestrados por Vox, mejor que hablen los andaluces, pero es una prerrogativa del presidente y yo no voy a ejercer ningún tipo de presión”, ha zanjado.