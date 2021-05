Salvador dice que su futuro en el Ayuntamiento de Granada depende de la dirección de Ciudadanos

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), ha asegurado este lunes que la decisión sobre su continuidad al frente del Ayuntamiento de esta capital no le corresponde a él solo, sino que deberá ser abordada por las direcciones regional y nacional de su partido.

El regidor ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por las reuniones entre su formación y los populares, con quienes gobierna en coalición, para buscar la estabilidad municipal después de que el edil Sebastián Pérez dejara el PP -aunque se mantiene como concejal no adscrito- y exigiera un cambio en la alcaldía.

Aunque Salvador ha indicado que no quería “entrar mucho” en los encuentros iniciados este pasado viernes, ha explicado que trasladó que, al igual “acuerdo de gobierno a 4 años” fue en su día nacional, ahora tampoco le corresponde a él solo tomar una decisión, que tiene que trasladar a nivel autonómico y nacional en la formación naranja.

En este sentido, ha avanzado que este próximo viernes abordará la situación del Consistorio granadino con motivo del primer Consejo General de Ciudadanos presencial que celebre el partido.

“No me pronuncio ni por uno ni por otro, me pronuncio por hablar con mi partido, he quedado en que el viernes trasladaré todo esto para que sea mi organización la que construya la posición buscando lo mejor para Granada”, ha señalado a los periodistas.

También se ha referido a Sebastián Pérez como una persona que “está chantajeando para intentar que la ciudad cambie de rumbo” y ha explicado que habrá que decidir si se hace caso de tal “chantaje” cuál sería el mejor camino, si bloquear a un “tránsfuga con el pacto antitransfuguismo” o bien “hacer otras cosas” con “pasos con conducen a terrenos inciertos”.

“La precipitación y las urgencias no son buenas cuando se trata de cuestiones tan importantes”, ha sentenciado Salvador, quien ha aclarado que la ejecutiva provincial de su partido ha determinado también que “el único portavoz” autorizado de Ciudadanos es precisamente él, que ostenta el cargo de coordinador provincial de la formación: “No hay ningún portavoz más que pueda hablar en nombre de Ciudadanos, esté en el puesto que esté”, ha insistido.

En cuanto a una posible moción de censura que llevara al portavoz socialista, Francisco Cuenca, a la alcaldía ha dicho que está “bastante tranquilo” de acuerdo a la información con la que cuenta, dado que esta dependería de la autorización nacional del PSOE.

Por otra parte, en referencia a las grabaciones publicadas este fin de semana por el periódico Ideal sobre las negociaciones que mantuvieron hace dos años PP y Cs para alcanzar un acuerdo de Gobierno y que confirmarían la existencia del pacto de alternancia del “2+2”, ha lamentado que se filtre información “que sacada de contexto puede despistar” y ha advertido que grabar y sacarlo a la luz estaría “hasta castigado punitivamente”.

Por otro lado, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes en Sevilla sobre el relevo en la Alcaldía de Granada, que ostenta en estos momentos su partido y reclama para sí el PP los dos años restantes del mandato municipal, que “estamos muy centrados en gobernar” para proseguir apuntado que “en Ciudadanos estamos en la estabilidad, en el trabajo y en la responsabilidad de seguir gobernando dos años más”.

A preguntas de los periodistas, Arrimadas ha argumentado de entrada que el propio PP reconoció en el momento de la investidura de Luis Salvador como alcalde de Granada que su mandato sería hasta el final.

“He escuchado el discurso en de investidura de alcalde de nuestro compañero Luis Salvador, y el portavoz del PP dijo que era un alcalde para cuatro años”. “Me remito a sus palabras”, ha remachado.

“El Ayuntamiento de Granada es muy importante, estamos haciendo un buen trabajo”, ha sostenido Arrimadas, quien seguidamente ha esgrimido que “estamos muy centrados en gobernar, no nos estamos distrayendo con líos”, un mensaje en referencia a las pretensiones del PP, que reclama la cesión de la Alcaldía de Granada ante la amenaza de una moción de censura que insinúa impulsar el ex concejal Sebastián Pérez, quien la pasada semana abandonó las filas del grupo municipal del PP para convertirse en concejal no adscrito y desde esta posición favorecer un cambio de gobierno a favor del PSOE, el partido con más concejales en la Corporación.

Arrimadas ha tenido una comparecencia informativa en Sevilla tras ser recibida por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, mantener una reunión de trabajo con los integrantes del grupo parlamentario y antes de que esta tarde protagonice un encuentro con afiliados en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto con el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín.

Esta serie de encuentros forman parte de la gira autonómica que ha emprendido la presidenta de Cs para una operación que ha denominado “el relanzamiento” de este partido.