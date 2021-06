Salvador insiste en que la dirección de Cs decidirá sobre la alcaldía de Granada

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), a quien el PP, con quien gobierna en coalición en el Ayuntamiento, reclama la alternancia en la alcaldía, incidió en que será la dirección nacional de su partido quien valore la situación y tome una decisión al respecto. Así lo manifestó a preguntas de los periodistas sobre la reunión que mantuvo la tarde del martes con el presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, tras la cual Salvador dijo que analizaron «distintos escenarios y posibilidades». El Partido Popular mantiene «intacta» la hoja de ruta sobre la necesidad de que abandone el cargo para ser asumido por un concejal del PP. Fue, según dijo, un encuentro entre dos personas que se reúnen «habitualmente» porque ambas formaciones gobiernan en el Ayuntamiento de Granada y «en este momento» les parecía «oportuno» verse.

Salvador incidió en que el próximo viernes trasladará a la dirección nacional de Cs el planteamiento del PP: “Será mi dirección la que tomará la decisión, fuera de eso no hay ningún tipo de elemento más, no hay negociaciones, no hay ultimátum, no hay marcar direcciones, no hay peleas, es un equipo de gobierno que siempre ha funcionado bien tanto colectiva como individualmente”, ha señalado.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ya dijo hace unos días que están “muy centrados en gobernar en Granada” y en la “estabilidad y responsabilidad de seguir gobernando dos años más”.

Salvador, para quien lo importante ahora es afrontar los retos de Granada relacionados con la recuperación económica y la pandemia, ha recalcado que los socios de gobierno se llevan “bien” y que tienen una “interlocución permanente”, incluida con la dirección provincial del PP, con quien se reunirá “cuando quieran sin ningún tipo de problema” porque tienen que tener, dice, una relación “fluida”.

“Además no hay ningún tipo de problema personal que distorsione la relación de grupo, y entre nosotros seguimos con absoluta naturalidad y normalidad”, ha indicado.

Preguntado por la ausencia estos días de los concejales del PP a algunos de los actos municipales del Corpus, le ha restado importancia y ha dicho que cada uno cuadra sus agendas.

El desencadenante de esta crisis municipal fue el anuncio del hasta entonces concejal del PP y candidato popular en las pasadas elecciones municipales, Sebastián Pérez, de abandonar el partido tras 35 años de militancia para pasarse al grupo no adscrito por el trato “humillante, vejatorio y en algunos momentos incluso inhumano” que dijo haber recibido durante este tiempo por su formación.

Acompañó el anuncio de la exigencia de que Luis Salvador (Cs) abandone la alcaldía y ésta pase a manos del PP durante los dos años que restan de mandato con un candidato del Partido Popular acorde a sus posicionamientos, sin descartar la posibilidad de apoyar una moción de censura que daría la alcaldía al PSOE como fuerza más votada en caso de que el Partido Popular no moviera ficha.

El traspaso de la alcaldía, al cumplirse ahora dos años de mandato, a manos del PP -que en las pasadas elecciones municipales obtuvo 7 concejales frente a los 4 de Cs- daría cumplimiento al supuesto pacto verbal al que, según ha defendido Sebastián Pérez en estos dos últimos años y negado Luis Salvador, ambos grupos llegaron a nivel local tras el acuerdo de gobierno que cerraron las direcciones nacionales de ambas formaciones con el apoyo de Vox.