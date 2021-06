Que te pillo, pepino

Son mercenarios de la tele velocidad (lo de «tele» es por los objetivos fotográficos). Se preparan para una guerra incruenta, pues la cosa no pasa de un codazo o tropezón con algún compañero de trinchera. Sus armas son unas buenas cámaras capaces de captar con total nitidez, todas y cada una de sus codiciadas piezas. La zona de caza preferida por este singular gremio reporteril, es la rotonda, con su gran fuente, ubicada junto a la barrera de acceso a Puerto Banús. Sus edades suelen andar por la veintena, aunque he visto algún madurito y también más de un chicuelo en el grupo. Por lo general suelen reunirse 5 ó 6, pero en ocasiones especiales son más de veinte, todos bien pertrechados de cámaras que pillan cualquier detalle. En verano es cuando se ponen las botas, pero este año, cuando se ha logrado empezar a doblar la curva de la jodida pandemia, ya han comenzado ha realizar su singular liturgia: inmortalizar cualquier cochazo que llegue a Puerto Banús. El más famoso recinto náutico del sur de Europa tiene un severo control a la hora de fotografiar y grabar profesionalmente en sus instalaciones, entre las medidas de seguridad y tener su imagen registrada, es lo que toca. Por eso estos jóvenes suelen cumplir a rajatabla estas normas, situándose en zonas donde si pueden pillar a estos «pepinos» motorizados. El colofón para ellos es subirlo a sus canales de internet y chulear de este u otro modelo que accede a Banús.

La relación de Puerto Banús y el automóvil viene desde su creación a comienzos de los años setenta: películas con lo más granado del cine español, en las que salida y meta se ubicaba en el muelle principal, varios torneos oficiales de velocidad a mediados de los ochenta, campañas publicitarias de Rolls, Audi y Tesla. Las reuniones de vehículos Ferrari que el recientemente fallecido tenor y hostelero Toni Dalli ha organizado hasta el 2019, cada vez que tocaba carrera de la F1… Todo ello sin contar que hablamos del punto de Europa donde se puede concentrar el mayor número de vehículos de lujo por metro cuadrado; sin olvidar el éxito de su primer Motor Show de agosto pasado, en el que se pudo disfrutar del espectáculo de más de cien vehículos de mayor nivel de todos los tiempos. Ni que decir tiene que nuestros cazadores de cochazos disfrutaron como locos y llenaron durante semanas sus blogs y canales web de excelentísima materia prima con ruedas. Eso sí, el otro día me pasé por la zona con mi Twizy eléctrico y sólo le hicieron caso a la pegatina del Sgt. Peppers de los Beatles que le he puesto en un lateral, y encima me lo rebautizan con el nombre de «El cucaracho»… así que con mi compadre y experto Prudencio Esojo me volveré al Scalextric.