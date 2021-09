Moreno alude a un «adelanto técnico» de las elecciones después de tres años y medio

El runrún electoral sigue presente en Andalucía. Mientras el presidente de la Junta volvió a decir que «si lo fuerzan» convocará y aludió a que en tres años y medio ya se puede hablar de adelanto técnico, el vicepresidente Juan Marín prevé que «después del verano de 2022 el presidente le dé al botón» de las elecciones.

Moreno lamentó que Vox, socio externo de su Gobierno y al que definió como «útil al cambio», se esté negando ahora a hablar de los Presupuestos de la comunidad para 2022 porque ha tomado la «decisión equivocada de intentar precipitar el adelanto electoral». Moreno indicó que está dispuesto a hablar con el PSOE-A sobre las cuentas del próximo año y se verá «hasta dónde-2 está dispuesto a llegar este partido. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Juanma Moreno insistió en su intención de agotar la legislatura, porque ahora lo que quieren los andaluces es que se afronte la recuperación económica y no están pensando ni en «pancartas ni en eslóganes ni en megáfonos», y aseguró que ni el presidente del PP, Pablo Casado, ni nadie de su entorno le ha dicho nada de adelanto electoral o fecha de elecciones, porque esa es una competencia exclusiva del presidente de la Junta. No obstante, Juanma Moreno manifestó que aunque su intención sea agotar la legislatura hasta noviembre de 2022, no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y si éste se convierte en una «olla a presión» donde se tumban todas las leyes y decretos del Gobierno, evidentemente, no podría «aguantar mucho».

Por su parte, también en Onda Cero, el vicepresidente Juan Marín indicó que prevé que «después del verano (de 2022) el presidente (Juanma Moreno) le dé al botón» una vez que, preguntado sobre mayo como fecha posible de las elecciones andaluzas, respondió que «mayo es muy mala fecha, es la feria». «A Andalucía no le interesan elecciones, le interesa la estabilidad», sostuvo el vicepresidente de la Junta, quien añadió en ese sentido que «el presidente y yo lo tenemos superclaro». Sobre las primarias de su partido, señaló que se celebrarán si hay otro rival que se presente además de él, según se recoge en los Estatutos del partido.

De su lado, el PSOE-A pidió a Moreno que «ponga en su sitio» a Marín, al considerar que está «usurpando sus competencias» sobre la fecha de los comicios.