Salud empezará a vacunar a los niños en los colegios a finales de octubre

El proceso de vacunación está ya en sus etapas finales. El 77% de la población andaluza ya ha completado la pauta y tan solo quedan unas 600.000 personas pendientes de recibir su vacuna contra la Covid-19.

El éxito de la vacunación es incontestable. Pese a que las vacunas no evitan los contagios, han conseguido que la quinta ola no haya saturado de nuevo los hospitales. No obstante, se esta observando una seroevanescencia en los grupos que recibieron en primer lugar la vacuna: los mayores.

Ahora los que más se contagian son ellos. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 65 casos por cada 100.000 habitantes y en las personas de más de 80 años asciende a los 68,8. Por eso, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, planteó en el pleno del Consejo Interterritorial extender la inoculación de las terceras dosis también a personas mayores no institucionalizadas, así como dependientes y grandes dependientes. El objetivo es continuar con el proceso con otros grupos hasta lograr una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Junto a los mayores, el grupo de los niños menores de 12 años son los responsables del grueso de los contagios. Su incidencia está en los 98 casos por 100.000, 30 puntos por encima de la media andaluza. El principal motivo es que no entran dentro de la campaña de vacunación porque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) todavía no ha aprobado ninguna vacuna para ellos. No obstante, Pfizer y Moderna ya están probando sus preparados en este grupo y se espera que el de BionTech reciba muy proximamente la autorización de la FDA estadounidense y posteriormente lo valore la EMA. Ante este escenario, el titular de Salud, Jesús Aguirre dijo que se prevé empezar a vacunar en Andalucia contra el coronavirus a los menores de entre 5 y 11 años a finales de octubre. La previsión es hacerlo en los centros escolares, apostilló el consejero durante una visita al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla junto con la infanta Elena.

Ahora, el objetivo, explicó, es rescatar a los rezagados que no han querido ponerse la vacuna. Por eso, recordó, se han habilitado 150 puntos de vacunación sin cita previa en las ocho provincias de la comunidad.