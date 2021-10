Javier A. García: «Ningún ayuntamiento ha recibido ni un céntimo del Gobierno por la pandemia»

Tras la pandemia llega el momento de la recuperación y, en este contexto, las diputaciones quieren jugar un papel relevante como administración cercana a la gente. El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, pide poder gestionar también los fondos Next Generation para que «ningún vecino se quede atrás».

¿Qué supuso para Almería albergar la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la FEMP? ¿Se trasladó un mensaje de unidad?

Quise que vinieran a Almería precisamente en estos momentos que se está hablando tanto de reparto de fondos europeos. Estuvieron representadas todas las diputaciones de España. Todos estábamos de acuerdo en que las diputaciones juegan un papel fundamental para que el Estado cuente con nosotros a la hora de repartir los fondos Next Generation o cualquier otro fondo europeo o estatal.

En la reunión se expresó la voluntad de las diputaciones de gestionar los fondos europeos de recuperación. ¿Cree que va a ser atendida esta petición por parte del Gobierno?

No tengo la esperanza de que sea atendida por el Gobierno de España pero sí que lo haga la Junta de Andalucía. En Castilla y León ya han recibido los primeros fondos de la UE y las diputaciones están jugando un papel muy importante. Confío en que la Junta sea la administración que nos haga llegar esos fondos porque el Estado no lo va a hacer. La única administración de la que hemos recibido dinero con motivo de la pandemia ha sido la Junta. Es más, ningún ayuntamiento de España ha recibido ni un solo céntimo del Gobierno por la pandemia. Hemos estado solos luchando en primera línea para intentar paliar los efectos del coronavirus.

La despoblación es un fenómeno que afecta a toda España y en el encuentro también se puso de manifiesto. ¿De qué manera Almería aborda este problema?

Las diputaciones son la herramienta más potente que tiene este país para luchar contra la despoblación. Si las diputaciones son el alma, el corazón y la sangre de los municipios más pequeños, utilicémoslas para intentar generar oportunidades y vertebrar el territorio. Hoy por hoy gracias a las diputaciones se puede recoger la basura en municipios de 50 o 100 habitantes, barrer las calles o tener servicios deportivos, sociales o culturales. Si el Estado y la Junta van de la mano de las diputaciones podremos llegar a más municipios porque ya estamos prestando ese servicio. No quiero obligar a nadie a vivir en un pueblo pequeño, pero tampoco que alguien se vea obligado a irse a la ciudad porque en su pueblo no haya servicios. Trabajamos contra la exclusión financiera. Todos los pueblos de esta provincia tienen un cajero automático, hasta el que tiene 65 habitantes que es Benitagla.

Andalucía va dejando atrás la pandemia ya se sitúa en riesgo bajo. Llega el momento de la recuperación económica y social. ¿De qué manera la Diputación está respaldando a los colectivos más afectados?

Cuando entramos en el Estado de alarma diseñamos un plan y pusimos encima de la mesa 11,5 millones de euros. Contempla ayudas directas a los ayuntamientos para comprar elementos de protección e higiene. Había sectores especialmente dañados, como los autónomos, por lo que pusimos en marcha el Plan Reconecta. También el Plan Anfitriones, dirigido a la hostelería, del que se han beneficiado más de 1.200 profesionales. A través del Plan Acelera hemos dado ayudas a municipios para obras pequeñas, activando la construcción.

¿Cuáles han ido los momentos más duros?

He hablado con más de 1.500 hosteleros, uno por uno, y he visto cómo lloraban y se derrumbaban. Habían puesto el patrimonio de toda una vida al servicio de un pequeño negocio y todo se iba al traste. He hablado con autónomos que tenían proyectos que no se han podido realizar. Personas que se abrazaban a mí y lloraban porque se les había muerto un familiar. Fueron los momentos más críticos.

Dos proyectos concretos: museo del realismo y Cortijo de los frailes. ¿Cuándo serán una realidad y qué inversión recibirán?

El museo del realismo va a ser el primero de España de estas características y lo estaban luchando otras provincias. Invertimos más de 10 millones de euros en el único edificio del siglo XVI que queda en el centro de Almería. Podíamos haber utilizado ese edificio para hacer otra cosa pero siempre teníamos en la cabeza hacer un gran contenedor cultural, de la mano del pintor Antonio López y de la Fundación Ibáñez Cosentino. Espero que esté abierto al público en el primer semestre de 2022. Como almerienses, no podíamos permitir el estado en el que se encuentra el Cortijo de los Frailes. Un BIC del siglo XVIII con mucha historia. Queremos que sea un gran contenedor cultural en un marco único.

En la política regional se habla de adelanto electoral. ¿Cómo se ha traducido el cambio político en Almería? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes?

Juanma Moreno es el mejor presidente que ha tenido Andalucía. Su Gobierno, en los dos años y medio que lleva, ha hecho más por Almería que en los 37 anteriores de cualquier otro presidente. Son hechos constatables. Se ha terminado el hospital materno-infantil, prometido por Chaves hace décadas, y se está terminando la autovía del Almanzora, prometida por la Junta en 1987. Se está desbloqueando el hospital de Roquetas, que ya está adjudicado, y la carretera Vera-Garrucha la abrió Juanma Moreno. En temas de canalización de aguas se están invirtiendo decenas de millones de euros. Los almerienses sentimos que estamos en la agenda política del presidente de la Junta.

Para que haya inversiones debe existir presupuesto. ¿Cree que el Gobierno andaluz podrá sacar adelante las últimas cuentas de la legislatura?

¿Por qué no? Cuando uno se sienta a negociar no sólo depende de uno mismo. Si no está encima de la mesa la calculadora electoral, estoy convencido de que se llegará a un acuerdo.

¿Qué frutos espera de la reciente convención del PP?

Ninguna fuerza política a lo largo de la historia de la democracia de España ha hecho una convención con tanto músculo y con tantas ideas. Esto demuestra que el PP está preparado para gobernar. Tenemos experiencia de gestión. Nuestro hábitat es solucionar los problemas de la gente, el de otros partidos es señalarlos permanentemente.