La procesión magna resucita la pasión cofrade en Málaga

La procesión Magna “Camino de la Gloria”, que con 16 tronos de la Semana Santa de Málaga y 10.000 cofrades se celebra en esta ciudad, ha resucitado la pasión cofrade en la capital y ha abierto la puerta a la nueva normalidad también para las festividades religiosas. Las previsiones apuntaban a la misma cifra de público que en un día de Semana Santa, entre 250.000 y 400.000 personas que llegan a Málaga desde otros puntos de Andalucía y de España, tras dos años sin celebraciones de estas tradiciones en sus fechas habituales de primavera debido a la pandemia del coronavirus. Ya a primera hora del mediodía, el centro de la ciudad vivía un ambiente diferente al habitual, con calles cortadas, un considerable refuerzo policial y bares y establecimientos de ocio repletos y con largas colas de espera en las calles que presagiaban un espectacular ambiente a lo largo de este sábado.

Centenares de personas contemplan la salida procesional del Santísimo Cristo de la Exaltación (Cofradía de Fusionadas) a su paso por calle Larios, y Nuestro Padre Jesús de la Columna (Cofradía de los Gitanos) a su paso por la Alameda FOTO: Álex Zea Europa Press

La primera imagen en salir en procesión –a las 13:30- ha sido “Nuestro Padre Jesús del Rescate”, de la cofradía El Rescate, ante la incrédula, atenta y emocionada mirada de cientos de cofrades que se daban cita a las puertas de la hermandad para volver a vivir de la emoción de la Semana Santa, esta vez en formato reducido. Dieciséis imágenes de las 43 cofradías que pertenecen a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de la ciudad, que celebra su centenario, han salido en procesión a lo largo del día en Málaga, a pesar de que la pandemia todavía está presente en Andalucía –aunque ya con muy baja incidencia- y a las adversas previsiones meteorológicas –que finalmente no se han cumplido-. Si la amenaza de lluvia era un motivo de preocupación para los cofrades –que finalmente no se ha dado-, el no uso de la mascarilla era otro para el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, que pidió a los asistentes el uso de esta medida anticovid aún al aire libre, una propuesta que, de manera general, se ha cumplido. Las siguientes cofradías en salir han sido la Pollinica, la Sangre o El Rico, esta última con “Nuestro Padre Jesús El Rico”, uno de los tronos de la capital que atrae a más personas y que ha sido recibido en la salida de la hermandad –poco antes de las 16 horas- con vítores, aplausos, emoción e ilusión.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (3i), con la túnica de hombre de trono, portando el trono de la Fusionadas del Santísimo Cristo de la Exaltación, este sábado en Málaga FOTO: Jorge Zapata EFE

La Agrupación de Cofradías ha vendido más de 15.000 asientos, lo que hacía que a primera hora de la tarde ya hubiera un ambiente espectacular en las calles en las que se colocaban estas sillas, que forman parte del recorrido que harán las 16 imágenes y que posibilitará que haya tronos en las calles durante 14 horas.Poco antes de las cuatro de la tarde, la ilusión se hacía presente en la salida del trono de “Santísimo Cristo de la Exaltación”, de la cofradía Fusionadas, una imagen que contaba con un célebre portador, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que mostraba su ilusión y su emoción minutos antes de salir en procesión. Moreno, visiblemente emocionado al igual que muchos cofrades que se acercaban a ver al Cristo y rememoraban los sentimientos de la Semana Santa tras dos años sin celebrarse, aseguraba que la procesión magna de Málaga es un símbolo de que se está recuperando la normalidad, aunque pedía prudencia y el uso de la mascarilla.

Cientos de personas disfrutan de la salida procesional de María Santísima de la Esperanza, durante la procesión Magna que se está celebrando con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías FOTO: Álex Zea Europa Press

Uno de los momentos más esperados ha llegado poco después de las 19.00 horas cuando la Legión ha interpretado el himno “Novio de la muerte” con la salida del “Santísimo Cristo de la Buena Muerte”, de la cofradía de Mena, lo que ha sobrecogido a muchos asistentes –algunos llevaban horas esperando-, que entonaban la canción mientras lloraban emocionados. Además de las mencionadas, han procesionado o procesionarán a lo largo de la tarde y noche –si el tiempo lo permite- las cofradías de Columna, Sentencia, Sagrada Cena, Descendimiento, Salud, Esperanza, Dolores de San Juan, Sepulcro, Resucitado y Expiración, por este orden. La mascarilla que llevaban los portadores de tronos y de cirios era, precisamente, la única diferencia con respecto a la habitual Semana Santa, ya que tanto el olor a incienso y velas como la música de tambores y cornetas emulaban a la tan ansiada y esperada festividad religiosa primaveral.