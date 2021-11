La Junta urge a vacunar a menores de 12 años ante las reticencias de Sanidad

EE. UU. arrancó la campaña de vacunación contra la Covid en niños de entre 5 y 11 años. Hace una semana la Agencia de Medicamentos estadounidense, la FDA, dio el visto bueno y el martes de madrugada lo avaló el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).

Así, EE. UU. se suma a otros países como Canadá, China, Argentina o Venezuela, entre otros, que han extendido la inmunización contra la Covid a todos los niños mayores de 5 años. Y Europa, previsiblemente, seguirá el mismo camino. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya está evaluando la seguridad y eficacia de Pfizer en este grupo y se espera que en dos meses comunique sus conclusiones. Cabe recordar que la Comisión Europea solo permite el uso de este fármaco en mayores de 12 años.

No obstante, y aunque la EMA certifique su seguridad, son los países los que tienen capacidad de decisión. En España hay división de opiniones. El director del CCAES, Fernando Simón, tiene «dudas», ya que en su caso los beneficios podrían no superar a los riesgos, teniendo en cuenta que el virus cursa en niños de manera prácticamente asintomática. Sin embargo, los médicos no lo tienen tan claro. La Asociación Española de Pediatria avala extender la vacuna contra la Covid a todos los niños como única vía para cortar la cadena de transmisión. Los menores de 12 años suponen el 10% de la población y como no están vacunados tienen las mayores incidencias: de 65 casos por cada 100.000 habitantes cuando la media está en los 49.

El Ejecutivo andaluz es uno de los que azuza al Ministerio de Sanidad para que permita cuanto antes la inmunización de este colectivo, aunque es conocedor de que primero la EMA tiene que aprobarlo.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, y el consejero de Educación, Jesús Imbroda, llegaron a anunciar públicamente, al inicio del curso escolar, que Andalucía completaría la vacunación en niños menores de 12 años en octubre. Y más aún, que la campaña se llevaría a cabo en los colegios. Un anuncio que pareció no tener en cuenta los tiempos de la Agencia Europea del Medicamento, ya que fue el 15 de octubre cuando recibió el ensayo de Pfizer.

Hoy mismo, la viceconsejera de Salud y Familia, Carolina García, volvió a la carga. Durante el acto de inauguración del I Congreso Virtual Andavac, anunció que volverá a pedir al Ministerio de Carolina Darias que acelere los trámites para poder empezar a vacunar contra la Covid a menores de 12 años ya que este grupo es el que tiene mayores tasas de contagio. La incidencia en este grupo es de 38 casos por 100.000 mientras que la media está en los 33, un punto menos que la jornada anterior.

La viceconsejera aprovechó, asimismo, para felicitarse por la buena campaña de vacunación contra la Covid. «Andalucía presenta una cobertura de vacunación completa de más del 90 por ciento en población diana, por encima de la media nacional. Y si miramos fuera de España, solo Portugal y Emiratos Arabes superan a Andalucía. Además, ahora estamos inmersos en la administración de la tercera dosis de ARNm a los mayores de 70 años y a los de grupos de riesgo y la segunda dosis de ARNm a los más de 300.000 andaluces que recibieron la vacuna de Janssen», dijo.