Crisis del transporte en Andalucía: «Todos tenemos algún camión parado»

La patronal del transporte de mercancías por carretera anunciaba el pasado miércoles el cierre decretado para los días 20, 21 y 22 de diciembre en toda España, justo en vísperas de la campaña de Navidad, cuando se distribuye gran cantidad de productos de consumo perecedero. La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), que representa al 65% del sector con 265 empresas y asociaciones, apoyará este cese de actividad. El cierre supone la suspensión del contrato de trabajo, por lo que los empleados no cobrarán sus sueldos esos días, según contempla la normativa estatal. El presidente de Fedintra, Antonio Amarillo, apunta que esta medida de presión responde a 10 reivindicaciones que están «negociando desde 2019 con el Gobierno».

«Ha sido un estallido del sector ante el ninguneo», asegura, reconociendo que la subida del precio del gasóleo, cuyo coste era de 99 céntimos en mayo de 2020 y ahora alcanza los 1,39 euros, según el boletín petrolero de la Unión Europea, recogido por EPData. Entre las peticiones que plantean figuran la prohibición de que los conductores carguen y descarguen sus camiones –«es una demanda de hace veinte años»–, como ya se ha hecho en Portugal o el enfado producido después de «enterarnos por los medios de comunicación de que tienen ultimado el cobro de la Euroviñeta en 2024», cuando habrá que pagar por el uso de las autovías en función del tamaño y peso del vehículo que circule. Amarillo critica que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no se haya reunido con el Comité Nacional de Transporrtes para tratar esas cuestiones. «Hemos dado una patada porque lo estamos pasando mal, igual que muchos sectores», señala el líder empresarial, que califica de «falta de respeto» la actitud del Gobierno de España. La situación geográfica de Andalucía añade dificultades a un sector que, según la patronal, no encuentra profesionales para cubrir las rutas internacionales. Amarillo cifra en entre 3.500 y 4.000 conductores la demanda –de una plantilla que sitúa en torno a 150.000 trabajadores– y asegura que «todas las empresas tenemos algún camión parado por falta de conductores, sobre todo para rutas internacionales porque Andalucía hace mucha exportación». «En parte puede ser culpa nuestra, que no sabemos venderlo bien, pero tenemos buenos salarios y una buena flota», mantiene. No obstante, responsabiliza a factores externos como la falta de áreas de servicio adecuadas y la inseguridad en la carretera de la falta de relevo generacional en una profesión que tiene una media de edad de en torno a 57 años, según los datos de Fedintra. «No es una profesión atractiva para los jóvenes», admite.

Desde CCOO desmienten la falta de profesionales y lo achacan a las condiciones laborales

Según la patronal, los sueldos netos oscilan entre 1.500 y 1.800 euros al mes en transporte local y regional y 2.400 euros en rutas nacionales, que en las internacionales «pueden llegar a 3.500 euros». Conductores «para transporte local no faltan, pueden dormir todos los días en casa»; la mayor dificultad la presenta la ruta internacional, más teniendo en cuenta que la puerta de salida es Francia y hay que recorrer unos mil kilómetros, una desventaja respecto a otras comunidades más cercanas como Cataluña. Eso obliga a los camioneros andaluces a estar prácticamente 10 días fuera de casa en cada entrega, si por ejemplo tienen que viajar a Alemania, como semanalmente hace la empresa de Amarillo. «La rapidez y la flexibilidad que ofrece la carretera no la tienen el tren o el barco, que son más baratos ––hasta un 40% menos por mar–», aunque España «no tiene infraestructura» para sostener el peso del transporte en camión, que copa «el 90% de las mercancías» nacionales. Desde Fedintra reconocen que con el anuncio del miércoles pretenden presionar al Gobierno para negociar y apuntan a una reunión la próxima semana. «Podemos cambiar de decisión si mañana tenemos una respuesta por parte de la ministra», dice Amarillo, que pide cerrar «un calendario serio, con medidas solucionables más o menos rápido».

Desde el sindicato CCOO, sin embargo, desmienten el planteamiento de la patronal respecto a la falta de profesionales, según explicita el sindicato en comunicado. Desde el sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO denunciaron a principio de noviembre que se trata de «una campaña orquestada para devaluar las condiciones del personal», que tendría como detonante las dificultades provocadas por el Brexit del Reino Unido y de la crisis mundial por falta de suministros. «Se repite como un mantra que faltan conductores y conductoras, cuando lo que ocurre es que no existen unas condiciones de trabajo dignas», defienden. Para ello, aportan los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, donde figuran 18.945 personas desempleadas cuya primera ocupación es la de conductor de camión y habría otras 115.058 personas que querrían trabajar en el sector. CCOO detalla que el 80% de los demandantes de empleo en el sector son mayores de 45 años y de los 21.716 contratos firmados en septiembre, 17.019 (el 78%) fueron temporales. «Se pretende contratar de forma temporal a personas jóvenes, con unas condiciones económicas de subsistencia y laborales de explotación», critican.