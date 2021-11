Un Congreso para afianzar al PP-A y ahuyentar los ecos de elecciones en Andalucía

El XVI Congreso del PP-A arranca hoy en Granada bajo el lema «Andalucía, el cambio funciona» y con el objetivo de afianzar al partido como primera fuerza en la comunidad, como vaticinan los sondeos tras casi 40 años de hegemonía socialista interrumpida con la llegada al poder de los populares. El cónclave, que se vislumbraba como una balsa de aceite en un enclave caracterizado por los enjambres sísmicos en los últimos tiempos, supone también la piedra de toque para apaciguar el clima preelectoral establecido la última semana con la irrupción de unos audios del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, del pasado verano en los que apostaba por la prórroga de las cuentas, hechos públicos en plena negociación de los presupuestos. Al mismo tiempo, será una prueba de fuego para apaciguar los ánimos entre Génova y la calle San Fernando tras las acusaciones del número dos del Gobierno andaluz al aparato popular en relación a la filtración. Marín, que acudirá como invitado a la cita congresual del PP-A, matizó sus palabras en este contexto. Desde los populares andaluces se desmintió cualquier vinculación de la dirección nacional con la crisis de Cs en Andalucía.

La figura de Marín, que anunció que irá como invitado, ha irrumpido en el cónclave de Granada

Marín rectificó en parte sus palabras y, aunque mantuvo la acusación al ex secretario de Organización naranja Fran Hervías –ahora en las filas populares–, señaló que el responsable último de la filtración es la persona de su grupo que grabó esa conversación privada en la que señalaba como «estúpido» aprobar unas cuentas que preveía con recortes –luego en el proyecto presentado no es así– en año electoral. Hervías contestó en Twitter: «No quiero entrar en el juego de falsedades de Juan Marín y Cs para tapar sus graves declaraciones. Sus problemas internos que los solucionen ellos. El PP de Casado es el único capaz de ganar a Sánchez y trabajamos para ello. Quien quiera sumarse no son necesarias malas artes».

Dirigentes andaluces con peso en Génova como José Ortiz también contestaron a Marín. «¿Cómo puede Juan Marín acusar a la dirección nacional de otro partido de las filtraciones de una grabación que le hicieron sus propios “compañeros” en una reunión interna de “su” grupo parlamentario? Los enemigos están dentro y las maniobras también. Es bueno se lo haga mirar», señaló el ex alcalde de Vejer, primer casadista andaluz cronológicamente. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, también negó la mayor.

En esa línea, el PP-A también salió al paso de la polémica, calificada como «una tormenta en un vaso de agua» por Bendodo, quien aseguró que «el PP no tiene nada que ver» recordando la matización del propio Marín. El vicepresidente andaluz lamentó que el audio le haya dado al PSOE «la excusa que estaba buscando y no encontraba para salirse de una negociación en la que nunca estuvo». «Los consejeros del PP-A me han dicho que Génova no ha tenido que ver» con la filtración y «confío» en ellos, dijo el líder de Cs en Andalucía. No está prevista ninguna intervención de Marín en el Congreso popular y se prevé su llegada antes de la mesa de los presidentes autonómicos, según fuentes del partido.

Díaz Ayuso participa en una mesa de presidentes y no coincidirá con García Egea y Casado

El PP-A no quiere más tensiones con la dirección. De hecho, se ha mostrado en contra de la pugna interna con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendiendo puentes entre ambas posturas. Díaz Ayuso, precisamente, estará hoy presente en la mesa de presidentes autonómicos en el cónclave de Granada junto a Juan Vivas (Ceuta), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia), con el presidente andaluz Juanma Moreno como moderador. Ayuso no coincidirá ni con Pablo Casado ni con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que tiene una intervención programada mañana a las 12:05 horas. La clausura del evento será el domingo a cargo del presidente del PP-A y del líder nacional Pablo Casado. También se prevén en las tres jornadas mesas de presidentes provinciales –Javier A. García (Almería), Bruno García (Cádiz), Adolfo Molina (Córdoba), Francisco Rodríguez (Granada), Manuel Andrés González (Huelva), Erik Domínguez (Jaén), Elías Bendodo (Málaga) y Virginia Pérez (Sevilla)– y de alcaldes. Antes de la intervención de Moreno para presentar su candidatura, se producirá un homenaje a presidentes del PP andaluz. También estará presente, y se le hará reconocimientos, la sociedad civil.

El leitmotiv del Congreso es que «el cambio funciona». Se trata del primer congreso del partido gobernando en Andalucía y a unos días del debate de totalidad de los Presupuestos de 2022, cuya aprobación no está garantizada. Como novedad, en la ponencia de la primera jornada se prevé la creación de las figuras de vicepresidente y de coordinador general en el nuevo Comité Ejecutivo del partido, pero será potestad de Moreno decidir si decide hacer o no nombramientos para esos dos nuevos puestos. Fuentes populares indicaron a Europa Press y Efe que, con toda probabilidad, la vicepresidencia no será ocupada. El Congreso se presentaba con el objetivo de dar «un impulso» y reforzar la actividad del partido, incrementando la actividad del trabajo orgánico y con los militantes, considerando que San Telmo (la Junta), como Saturno, parafraseando el título de la obra de Goya, ha devorado en parte a San Fernando (la sede del PP-A). Al impulso para el año electoral que se avecina se suma ahora el control de los «movimientos sísmicos» derivados del mismo en un cónclave al que por primera vez Moreno llega como presidente de la Junta y del que quiere salir con alas para repetir y controlando los tiempos.