La Junta busca “in extremis” el sí de Espadas: “No es que no quiera aprobar los Presupuestos, es que no le dejan los suyos”

Últimas 24 horas para buscar el acuerdo que permita al Gobierno de Juanma Moreno sacar adelante los Presupuestos. Tras el Consejo de Gobierno, el consejero portavoz de Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido de nuevo en rueda de prensa la necesidad de aprobas las cuentas para garantizar la recuperación económica de Andalucía. “Este Gobierno no necesita los Presupuestos para acabar la legislatura, pero Andalucía sí los necesita para consolidar la recuperación”, ha incidido Bendodo. No obstante, el Ejecutivo de Moreno ya da por hecho que no saldrán adelante tras la filtración del audio del vicepresidente Juan Marín. Las negociaciones con la oposición están más que rotas, aunque el consejero portavoz insista en que “aún hay tiempo para el acuerdo”. Mañana se celebra el Pleno en el que se tendrán que votar las cuentas. ·Entramos en las 24 horasdecisivas, aún hay tiempo para el acuerdo para que Andalucia tenga estos presupuestos de la recuperacion y para no cometer un error historicom hay tiempo para que la oposicion sea valiente”, reiteró.

En este sentido, Bendodo hizo un llamamiento al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, recordando su voluntad inicial de permitir la aprobación del Presupuesto 2022 mediante su abstención. “No es que (Espadas) no quiera aprobarlos es que no puede, no le dejan los suyos, ese es el problema. La excusa no pueden ser unos audios”, ha alegado el portavoz del Gobierno andaluz y ha pedido al líder del PSOE-A que tenga “agallas” y “se imponga al resto de su organización”. Tras criticar la actitud dócil, le ha reprochado su apoyo en una entrevista al acuerdo de Pedro Sánchez conEH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que “torpedé las cuentas de este gobierno moderado del PP y Ciudadanos”. “Si mañana Espadas no nos da el sí tendrá que dar muchas explicaciones”, apostilló Bendodo.

Posteriormente, Bendodo ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados tras el Consejo de Gobierno, como la Ley del Suelo que pretende agilizar los planes de ordenación urbana así como la aprobación de 4,6 millones de euros para la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de Sierra Bermeja. El consejero portavoz también ha anunciado que el próximo martes se dará a conocer el tercer decreto de simplificación administrariva del Ejecutivo de Juanma Moreno y ha aprovechado para echar en cara al Gobierno de Pedro Sánchez la postergación de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en el que se debería haber abordado el nuevo modelo de financiación autonómica porque “Andalucía está perdiendo dinero a chorros”. “Exigimos que dé luz verde a este nuevo sistema de financiación y que mientras se apruebe el fondo de compensación transitorio como se ha hecho con la Comunidad Valenciana”, ha pedido Bendido al tiempo que ha reclamado los 574 euros que “el Gobierno nos debe de la recaudación del IVA y que se busquen altermativas al fondo Covid “porque el 40% del gasto de la pandemia se ha convertido en estructural”.