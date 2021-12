Alumnos de Granada se quedan sin clase por la negativa de su profesora a llevar mascarilla

La negativa a llevar mascarilla de una profesora de ínglés de un instituto de Educación Secundaria de Atarfe (Granada) ha obligado a que su alumnado tenga que ser atendido por parte del profesorado de guardia, ha informado a EFE un portavoz de la Delegación de la Consejería de Educación.

Según la fuente, la situación iniciada hace ya varias semanas -desde el pasado noviembre- tiene su origen en la negativa de la docente a llevar la mascarilla obligatoria frente a la covid-19.

Educación ha indicado que esta profesora no ha aportado de momento justificación médica para no llevar la mascarilla. Para evitar posibles contagios, el protocolo seguido por parte del centro ha sido que el alumnado afectado no permanezca en el mismo aula que la profesora mientras que esta no lleve la mascarilla.