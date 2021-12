Mulas y bueyes

Por el intermedio de la Nochebuena a la Nochevieja, aliteración al canto, se marcha este 2021. El próximo será ya el 22, que al pensarlo en el siglo nos hace más viejos y al repetir la cifra directamente nos lleva a las estancias del British Museum, donde descansan las momias buenas, con los acordes del malagueño Dúo Sacapuntas. Noches descacharrantes con chistes de toreros bajitos y catetos de Arjote, nadie rechistó ni puso una denuncia. Ahora sería imposible porque la sociedad se ha envilecido hasta el tuétano de tal manera que nadie soporta al otro. Miren hacia atrás sin ira, si les apetece, y disfruten mes a mes el 2021 que concluimos con todas sus miserias en todo lo alto. No ha sido un buen año, para qué vamos a negarlo, ni para los andaluces en general ni para sus políticos en particular. Se ha visto en el Parlamento, donde el tono de las intervenciones se ha contagiado de la miseria de la política nacional, colocando a los andaluces entre la peor de las elecciones: entre buenos y malos. No se ha logrado el consenso entre partidos y ni los presupuestos se han sacado adelante.

¿Qué tiene que pasar para que los partidos entiendan que van al Pleno a sumar y no a montar un ring que pagamos y sufrimos los ciudadanos? El año que viene los votos se van a disputar con el cuchillo en la boca y quienes crean que todo el pescado está vendido se equivocan, nada de eso. Si la Covid no nos da tregua retrocederemos muchas casillas y el panorama será más turbio de lo que dicen las bolas de cristal que analizan sondeos y encuestas. En ese río revuelto pescarán los que tratan de entender la realidad como un espacio donde sólo hay buenos y malos, o mulas o bueyes. Así seremos tratados.