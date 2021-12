El consejero de Hacienda pide que las elecciones en Andalucía sean “como muy tarde en junio”

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, prefiere “desde un punto de vista exclusivamente presupuestario” celebrar las elecciones autonómicas “como muy tarde en junio” porque su convocatoria tras el verano en octubre o noviembre apurando el límite de la legislatura no permitiría a la comunidad contar con nuevos presupuestos hasta 2023.

Así lo ha expresado Bravo en una entrevista con Europa Press durante la que ha destacado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “a quien le corresponde la decisión definitiva” ya “ha marcado muy claro que no va haber elecciones anticipadas, salvo que la situación se complique de una manera exagerada, y yo creo que vamos a ser capaces”.

Tras dejar claro que convocar las elecciones en junio o en octubre sólo sería un adelanto “técnico”, el titular de Hacienda ha admitido que “tenemos que intentar apurar al máximo porque a nosotros los andaluces nos votaron para agotar la legislatura” y, en consecuencia, “tenemos que trabajar con la perspectiva de que las elecciones van a ser en septiembre, octubre o noviembre, que es el momento en el que se tienen que celebrar”.

No obstante, Bravo ha reconocido que “es verdad que si se llegara a la fecha de octubre o noviembre nos llevaría a que ni siquiera en 2023 empezaríamos con presupuesto y entonces, desde un punto de vista exclusivamente presupuestario y de gestión de los fondos europeos, querría como muy tarde en junio para que nos dé tiempo a presentar un presupuesto que en 2023 tengamos el escenario abierto”.

Según el consejero, en cualquier escenario “nos quedan seis meses por delante en los que tenemos que ser capaces de poner en marcha muchos de los procedimientos y proyectos de fondos europeos que tienen que ejecutarse y, sobre todo, lo que no podemos permitir es otro año que empecemos sin presupuesto porque hay gente y partidos que no le dan importancia -en alusión a PSOE-A y Vox- pero hay países como Portugal donde no tener presupuestos significa ir a elecciones”.

Ante este escenario, Bravo ha explicado que su departamento ya trabaja “para intentar activar procedimientos para no depender de otras formaciones políticas y ser autosuficientes en ese camino” porque “tenemos meses por delante y los ciudadanos no pueden esperar”. “Y si ellos no pueden esperar nosotros no tenemos ninguna fuerza moral para decir que hay que esperar porque haya formaciones que nos lo quieren tumbar. Ellos tendrán que explicarlo pero eso no debe ser un freno para el trabajo, que por supuesto lo ralentiza, pero nosotros tenemos que seguir trabajando para que la comunidad siga siendo esa locomotora por encima de otros partidos”, ha subrayado.

El titular de Hacienda ha reconocido que afrontar 2022 con presupuestos prorrogados supone un “gran reto” porque provocan que “vayamos más lentos porque cada mes tenemos que recomponer el presupuesto” en vez de “focalizar todos los esfuerzos” en cuestiones como los fondos Next Generation “porque ha habido determinados partidos que han decidido no apoyar los presupuestos por una cuestión puramente electoralista y partidista”.

“Vamos a intentar ver cómo recomponemos el presupuesto mes a mes, cada consejería intentará ejecutar al máximo los fondos Next Generation y además le va a tener que dedicar mucho tiempo a ver cómo están sus cuentas y si a final de mes tiene para cubrir sus necesidades o necesita una transferencia y una modificación presupuestaria”, ha lamentado Bravo, que ha censurado a los grupos que rechazaron los presupuestos “sin criticar el contenido”, algo que considera “difícil de justificar”.