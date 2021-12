El paraguas de Vox permite aprobar la simplificación de trámites en Andalucía

«Hoy no somos pinza, hoy somos imperdible», señaló el diputado de Vox Alejandro Hernández cuando anunció el voto favorable al decreto de simplificación de trámites de la Junta. Las jornadas previas el grupo de Abascal había lanzada un nuevo «penultimátum» al Gobierno andaluz asegurando que no apoyaría ninguna iniciativa más del Ejecutivo de Moreno. Se daba por descontado el voto en contra del PSOE-A –aunque en el anterior Pleno llegó a ofrecer negociar y el presidente, tras la experiencia con los presupuestos, desoyó la oferta–, de Unidas Podemos y de los no adscritos de Teresa Rodríguez. En el turno de control al presidente, Moreno pidió a Vox que recapacitase. El paraguas de los de Abascal salva una nueva bola de partido para la legislatura, teniendo en cuenta que Moreno ha anunciado que si cuenta con el bloqueo parlamentario no tendrá más remedio que adelantar las elecciones. En resumen, se salvaron tres decretos-leyes y dos leyes con pactos a izquierda y derecha, y es posible que, como poco, otro medio año de legislatura. En las Cinco Llagas, literalmente, tronó y Moreno apeló a que “vamos en la buena dirección y la lluvia fina lo avala pese a las dificultades de la herencia y de la pandemia”.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. EFE/ Raúl Caro FOTO: Raúl Caro EFE

En jornadas anteriores, Vox –después de que PP y Cs se abstuvieran con su propuesta de ley de concordia y fuera tumbada– se posicionó en contra de la Agencia Trade, que agrupa a cuatro entes instrumentales, y de la ley de organismos autónomos locales pero ambas salieron con los votos a favor del PSOE-A, Unidas Podemos. La geometría variable sigue vigente pero el ambiente en la Cámara, tras el adelanto de los comicios en Castilla y León, era preelectoral, con la tensión al alza. «Usa a las organizaciones empresariales en su beneficio, hemos captado el mensaje», le señaló Manuel Gavira al presidente. «Cuidado con los atajos que está cogiendo», señaló el presidente a su hasta ahora socio parlamentario. Moreno apeló al «espíritu navideño», para que «dulcifiquen sus posiciones y piensen en el bien común». «¿Seguir avanzando o vamos a bloqueo?», contrapuso Moreno. El careo entre el presidente y el líder andaluz de Vox fue tenso, entrando en descalificación de índole personal. De hecho, durante el turno de preguntas al presidente, parecía difícil que se aprobara el decreto y el portavoz Elías Bendodo dialogaba con el grupo de Abascal en el estrado, cerrando cabos, posiblemente. También se antojaba complicado aguantar hasta el final del período de sesiones en junio sin elecciones.

«Han hecho de la abstracción de la realidad una forma de gobierno. Lo que está pasando en los centros de salud no es lo que dicen sus publireportajes», criticó por Unidas Podemos Inmaculada Nieto, que se centró, de nuevo, en las carencias de la atención primaria y el colapso de la sanidad pública ante la falta de profesionales y «la fuga de talento». En plena sexta ola, la no renovación de 8.000 sanitarios por parte de la Junta fue un argumento nuevamente repetido. El presidente apeló otra vez a la falta de un fondo covid específico para gasto ya estructural y al rechazo de la oposición a los Presupuestos de 2022, que daban un espaldarazo a los servicios públicos. «Estamos arreglando el enorme daño que hicieron los gobiernos de izquierdas», contestó Moreno. «El sistema sanitario está tensionado por una ‘pedazo’ de pandemia», justificó el presidente.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuel Gavira, en una de sus intervenciones en la sesión de control al ejecutivo. EFE/ Raúl Caro FOTO: Raúl Caro EFE

En el turno del PSOE-A, su portavoz Ángeles Férriz cuestionó: «¿Sabe usted lo que le pasa a los presidentes que no saben lo que pasa en Andalucía? Que dejan de ser presidentes». Casualmente, la única presidenta que ha perdido el cargo en la comunidad, Susana Díaz, era socialista y, como el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, tenía sesión plenaria en el Senado. Férriz aferró la crítica a la gestión de la sanidad. Moreno señaló que los mayores recortes fueron de los socialistas.

Por la tarde, la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento, Ángela Mulas, anunció ante el Pleno el «sí» a la convalidación del decreto ley de reducción burocrática «por responsabilidad, aunque estarán «vigilantes» para que el adelgazamiento de trámites y normas que prevé el decreto «se produzca con todas las garantías». El socialista Mario Jiménez habló de una «estafa legislativa» que modificar 70 normas «sin transparencia» en apenas siete días. La simplificación se aprobó con 56 votos a favor contra 50 en contra.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz (i). EFE/ Raúl Caro FOTO: Raúl Caro EFE

También salió adelante la ley de tasas y precios públicos, con el apoyo de Vox. El partido de Abascal explicó su voto en que se logra una «reducción para el sector primario, la caza, pymes, autónomos y eliminar las bonificaciones para los menas de procedencia ilegal». «Cuando las políticas que se ejercen van en contra de las políticas socialistas, comunistas y globalistas, el entendimiento con Vox está asegurado», indicó el portavoz adjunto Rodrigo Alonso. La Junta negoció con el PSOE-A la ley de tasas, apoyando 20 de 30 enmiendas pero finalmente los socialistas retiraron su apoyo al incluir el texto la propuesta de Vox de distinguir «violencia de género y violencia doméstica», lo que entienden como «línea roja». Por lo demás, salió adelante la ley de perros guías por unanimidad imposibilitando la crítica de que «el Gobierno da palos de ciego» al final de la legislatura. A tientas, Pleno a Pleno, el mandato de Juanma Moreno continúa.