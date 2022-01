El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla presenta su proyecto de “cultura de la eficacia” de los servicios básicos

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este jueves, “a 500 días de las próximas elecciones municipales”, la primera fase de su proyecto de ciudad, centrada en “la cultura de la eficacia de los servicios básicos”, y cuyo “eje transversal pasa por consolidar a Sevilla como una ciudad de culturas”.

Para presentar “la cultura de la eficacia”, el candidato ha cogido la línea 27 de Tussam, que une Sevilla Este con el Centro, en un trayecto en el que ha invertido “más de 45 minutos sin ser hora punta”, ha reconocido en una nota de prensa, en la que ha planteado la necesidad de que la empresa municipal de transporte “mejore y ofrezca más y mejor servicio”.

“Cuando sea alcalde, una de mis principales prioridades será que Tussam ofrezca más servicios, unos servicios de excelencia, de mejor calidad, aumentando la frecuencia para reducir los tiempos de espera en las paradas e incrementar la velocidad comercial”, ha explicado José Luis Sanz.

“Los vecinos de Sevilla Este no pueden tardar casi una hora en llegar al Centro. Mientras no haya red completa de Metro --que también ha reclamado al Gobierno central--, el gobierno municipal debe ofrecer alternativas reales de movilidad a los sevillanos y debe gestionar Tussam con eficacia. No valen las excusas”, ha reivindicado.

Sanz ha indicado que “el gobierno municipal dirá que las líneas ya se han reforzado. Pues los refuerzos no son los suficientes, ya que el problema persiste”, por lo que ha propuesto que se presten más servicios de los que se dan en la actualidad y que, tras realizar el estudio correspondiente, se lleven a cabo “todos los refuerzos necesarios”.

Hoy he comprobado en primera persona el tiempo que tarda un vecino de Sevilla Este en llegar al centro en el 27: más de 45 minutos montado en el autobús. Además de la línea 2 del metro, que reclamaré a la Junta, hay que incrementar la frecuencia y ampliar los carriles bus. pic.twitter.com/a2awdbj9M2 — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) January 13, 2022

Además, ha planteado “una revisión de todo el recorrido de la línea 27 para realizar una ampliación del tramo o espacio de carriles bus”. Para ello, ha sugerido primero los estudios “correspondientes” y ver la “viabilidad” para incrementar los kilómetros de carril bus hacia Sevilla Este.

Sanz ha insistido en que “para que una ciudad avance, sus servicios básicos deben funcionar a la perfección y se deben gestionar los recursos con eficacia y eficiencia. Algo que no ocurre en Sevilla por la negligencia del gobierno municipal del PSOE”.

El candidato ha recordado que “la apuesta del PP ha quedado demostrada y es clara --aludiendo a la línea 3 del Metro-- pero, además de la implicación de la Junta de Andalucía, se requiere de la colaboración del Gobierno central. El señor Muñoz debe reivindicar lo que a Sevilla le corresponde y defender ante Pedro Sánchez los intereses de la ciudad”.

“Trabajo en un proyecto de ciudad y en su forma de lograrlo. Creo firmemente en tener un gran proyecto de ciudad, en tener claros unos objetivos y las acciones que nos lleven a conseguirlos. Y, en esa línea, me marqué desde el inicio trabajar con una cuenta atrás, con plazos y transparencia”, ha subrayado.

En este sentido, el candidato popular ha indicado que el proyecto tiene un eje transversal que pasa por considerar Sevilla como una “ciudad de culturas”. “Quiero que mi proyecto se asiente sobre la invocación de las diversas culturas que tenemos que reactivar para hacer de la ciudad esa gran urbe que en su día fue reflejo y referencia del mundo entero”. Esa ciudad de culturas se concreta en “la cultura de la eficacia, la cultura solidaria, la cultura del desarrollo, la cultura creativa y la cultura innovadora”.