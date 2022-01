Los ecos de la huelga del metal siguen resonando en Cádiz

Una manifestación convocada por las organizaciones Confluencia Sindical Bahía de Cádiz y Coordinadora del Metal de Cádiz, apoyada por Adelante Andalucía, ha reunido a unas 400 personas en la capital gaditana para denunciar la “represión policial” que se ha ejercido en esta provincia contra la lucha obrera, especialmente, tras la huelga del metal. Los manifestantes, tras una pancarta en la que se podía leer “Contra la represión, el pueblo responde” han recorrido a pie el trayecto entre la factoría de astilleros de Cádiz y la Subdelegación del Gobierno, donde los portavoces de las organizaciones convocantes han denunciado la “persecución” que ha existido contra los trabajadores de esta provincia.

”A Cádiz no se le va a parar aunque envíen más tanquetas o el ejército entero, porque nosotros hemos sido ejemplo y el miedo ha cambiado de bando”, ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, Jesús Galván, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal al arranque de la marcha. ”La huelga del metal ha servido para demostrar que si la clase trabajadora del mundo se para, se para el mundo”, ha añadido, a la vez que parafraseaba a Almudena Grandes para defender que en Cádiz “los trabajadores, además de heredar los apellidos, hemos heredado saber que si no salimos a la calle no podemos defender lo nuestro”.

Galván también cree que las protestas del metal, que sirvieron para mejorar las condiciones del convenio del sector en la provincia tras nueve días de huelga, no se hicieron “para conservar unos derechos, sino para ganarlos porque nos los habían quitado tras años de precariedad”. Vicente Sarasa, de la Confluencia Sindical de la Bahía, ha criticado, además, que la manifestación de hoy estuviese vigilada en sus extremos por controles policiales con agentes con metralletas, lo que ha definido como “represión preventiva”.

La protesta llegaba después de que esta semana hayan pasado por el juzgado ocho de los identificados por la Policía durante la huelga del metal por los altercados que se generaron aquellos días con rotura de mobiliario público o enfrentamientos de la policía.

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también presente en la manifestación con algunos cargos de su formación como la diputada Ángela Aguilera, ha mostrado su solidaridad con los acusados, a los que ha definido como “cabezas de turco”. ”Ese proceso no es para hacer justicia, sino para asustar a la gente”, ha criticado Rodríguez, quien ha pedido al Gobierno, “que se dice progresista”, que no envíe a Cádiz ni tanquetas ni antidisturbios “sino más carga de trabajo” y que ayude a “pelear por nuestros convenios”. La líder de Adelante Andalucía ha cuestionado que “se judicialice un conflicto social”, en una investigación judicial que ha denominado como “proceso político”.

Los colectivos convocantes han anunciado que seguirán convocando nuevas manifestaciones en próximas fechas.