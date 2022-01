Landaluce: “En Algeciras reclamamos alta velocidad para los pasajeros, Cataluña la tiene para mercancías también”

Sentirse una víctima está más de moda que decir eso de “todas las opiniones son respetables”. Porque sale rentable incluso aunque la realidad lo contradiga. En su forma política los más refinados han sido, y son todavía, los nacionalistas que siempre acaban disfrutando de un pedazo de pastel más dulce y jugoso que ninguno ya sea en los presupuestos generales del estado o, más recientemente, en el reparto de los fondos europeos. “Always the fucking dollars” que decía Nicky Santoro en Casino. En Algeciras conocen bien la discriminación porque, según recuerda su alcalde, José Ignacio Landaluce: “con el PSOE hemos sido andaluces zona de especial singularidad. Cataluña, claro. Marlaska dixit.

¿Va a sumarse Algeciras a la ofensiva del PP en los tribunales para un reparto equitativo de los fondos europeos?

Si no se da a todos en igualdad de condiciones. Resulta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los de Vigilancia Aduanera, los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar no tienen esa discriminación positiva que merecen para una zona donde se trabaja más, se tiene más responsabilidad y se tiene más riesgo. Y sí dice Marlaska que lo van a tener en Cataluña.

¿Hay enfado por este anuncio de la declaración de Cataluña como zona de especial singularidad tras reclamarlo la comarca desde mucho antes?

Es que ahí no se trabaja tanto. ¿La presión de los nacionalistas? No es tan peligrosa como las mafias que vienen de otros países a realizar su actividad ilícita aquí. Y eso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero también se discrimina en las inversiones de ferrocarril si las comparas con las del País Vasco o Cataluña. Para nosotros consignan cantidades que aquí se ejecutan. Del total de lo presupuestado en los PGE del año pasado para el Campo de Gibraltar se ha ejecutado un 0,5%. Ahora vemos que desvían inversiones a otras zonas. Aquí tengo un 28% de paro y no me da la gana que no me ayuden a invertir a en sacar a mis vecinos del desempleo. Por estar un día más en La Moncloa. Que nos traten como a españoles de primera, no de tercera.

Tiene claro entonces que lo de la zona de especial singularidad para Cataluña responde a intereses políticos.

Sin ninguna duda.

Con Algeciras hay una sensación de que siempre cuelgan los mismos temas: el puerto, la conexión ferroviaria. ¿No llegan las inversiones?

La estación de tren de Algeciras ya la han degradado a estación de tercera. El principio y el final de los corredores Atlántico y Mediterráneo somos nosotros pero el puerto nunca será capaz de crecer si no conecta por tren el tráfico de mercancías que ahora se hace por camiones. El Gobierno de España pinta y pinta cada vez más millones y el primer Consejo de Ministros de Sánchez hace tres años aprueba el plan del Campo de Gibraltar con mil millones que no han llegado aquí.

Fue uno de los impulsores de la plataforma Ciudades por el Ramal Central, que acaba de cumplir un año, junto a otros alcaldes como los de Madrid, Zaragoza, Córdoba y Sevilla para reclamar inversiones en la mejora de la red ferroviaria que une por el centro de España estas ciudades y las infraestructuras portuarias de Algeciras y Huelva. Algo que tiene impacto también en la llamada España Vaciada

Estamos hablando de Alcázar de San Juan, de Linares, la «España Vaciada». Estas infraestructuras crean actividad económica y empleo. Pues no se desarrolla. Se desarrolla Cataluña donde incluso los nacionalistas bloquean el avance hacia Valencia y chantajean al gobierno central para seguir desarrollando sus infraestructuras. Aquí reclamamos alta velocidad para los pasajeros, allí no solo la tienen para los pasajeros, también para las mercancías. Allí tienen doble vía, aquí ansiamos apartaderos de 750 metros para que se puedan cruzar los convoyes y allí tienen doble vía. Y electrificada, que aquí ni la tenemos. El Campo de Gibraltar es el segundo polígono industrial de España y el puerto el más importante de España, tienen que comprender que lo que inviertas aquí lo estás invirtiendo en España.

Y encima el Brexit. Desde Gibraltar aún se muestran cautos con las negociaciones. Es un tema que a veces fuera de la comarca se entiende mal. ¿El Gobierno atiende sus demandas?

Gibraltar tiene lo bueno de estar dentro de Europa y lo bueno de estar fuera. A España lo que le pasa es que en la negociación de la UE con el Reino Unido, que es donde tiene que oírse a España, pues no pesa. Entre eso y que la UE el Campo de Gibraltar lo tiene en segundo o tercer puesto porque le interesa más la frontera de Irlanda pues no pesamos y al no pesar no hay negociación.

¿Y qué le dicen desde el Gobierno?

Nada, desde hace más de medio año no nos hemos vuelto a reunir con el ministro de Exteriores.