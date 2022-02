La Race to Costa del Sol 2022 arranca en Kenia la próxima semana

Comienza una nueva temporada del Ladies European Tour (LET), ya que el Magical Kenya Ladies Open en Vipingo Ridge de la próxima semana marca el inicio de la Race To Costa del Sol 2022.

Así lo ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que ha hecho hincapié en lo mucho que se “enorgullece” la entidad “al formar parte un año más del Ladies European Tour”, destacando “la oportunidad que la Race to Costa del Sol representa para este destino turístico”.

“Seguir un año más ligado al Ladies European Tour y dando nombre al ranking anual es un orgullo para toda la Costa del Sol, ya que estamos elevando nuestro destino turístico a la máxima categoría del golf europeo y mundial”, ha incidido.

Asimismo, ha agregado que “nuestra implicación en la Race to Costa del Sol demuestra el firme compromiso de nuestra institución con el golf, ya que ofrece muchos beneficios a nuestro destino y al deporte femenino”.

En este punto, Salado ha indicado que “nuestros campos están en perfectas condiciones gracias al esfuerzo y la gran labor de los profesionales que trabajan en ellos”.

La temporada 2022 culminará una vez más en Europa en el Andalucía Costa del Sol Open de España a finales de noviembre. El prestigioso torneo será el broche de oro de la Race to Costa del Sol, que verá coronarse por tercer año a la jugadora más regular de toda la temporada y que levantará el trofeo especialmente diseñado para la Race to Costa del Sol.

La Race to Costa del Sol, ranking oficial del Ladies European Tour, ofrece una bonificación de 250.000 euros a sus tres primeras clasificadas. El ranking comienza en Kenia con el primero de los 31 torneos del LET que se disputarán en 21 países distintos en un calendario del LET 2022 que bate récords y que concluirá con el Andalucía Costa del Sol Open de España del 24 al 27 de noviembre.

La temporada pasada, la tailandesa Atthaya Thitikul ganó la segunda edición de la Race To Costa del Sol siguiendo los pasos de la danesa Emily Kristine Pedersen. En lo que fue una notable primera temporada en el Tour, la joven de 18 años ganó dos títulos y tan solo quedó fuera del top-6 en tres torneos, para convertirse así en la ganadora más joven de este galardón, han recordado en un comunicado.

Thitikul ganó el ranking con un margen de 1.638,07 puntos y se convirtió en la cuarta jugadora en ganar los títulos de la Race To Costa del Sol y de Rookie of The Year en la misma temporada, mientras que la joven golfista también ascendió hasta el puesto 18 en el Rolex Women’s World Golf Rankings.

La temporada 2022 comienza en Vipingo Ridge, en Kenia, antes de dirigirse unas semanas más tarde a Royal Greens para la disputa del Aramco Saudi Ladies International Presented by Public Investment Fund. A continuación, el Tour tiene dos semanas en Sudáfrica con el Joburg Ladies Open, seguido del Investec South African Women’s Open.

Después, el LET se dirige a Australia por primera vez desde 2020 con el Australian Women’s Classic-Bonville y el Women’s NSW Open. El regreso a Europa se producirá con el Madrid Ladies Open, primera vez que el circuito visita la capital de España desde que en 2013 la sudafricana Lee-Anne Pace se proclamara campeona del Open de España en el Club de Campo Villa de Madrid. Seguidamente, el Jabra Ladies Open, el Mithra Belgian Ladies Open y el Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika.

Las Aramco Team Series vuelven en 2022 con cinco eventos en el calendario en Asia, Londres, Sotogrande, Nueva York y Jeddah. En verano, el Tipsport Czech Ladies Open y el Big Green Egg Open tendrán lugar antes del Amundi Evian Championship.

El golf vuelve a las costas del Reino Unido con el Trust Golf Women’s Scottish Open, el AIG Women’s Open y el ISPS Handa World Invitational presentado por Modest! Golf. Suecia acoge otro evento con el Skafto Open antes de que el Tour se dirija a Finlandia para el Aland 100 Ladies Open.

Suiza es la siguiente parada en el calendario, seguida del Lacoste Ladies Open de Francia, el regreso del Women’s Irish Open y el Estrella Damm Ladies Open Presentado por Catalunya. Tras un viaje al otro lado del Atlántico para el Aramco Team Series-Nueva York, el Tour se dirigirá a Asia para el Hero Women’s Indian Open, el Dubai Moonlight Classic y el Aramco Team Series-Jeddah.

Alexandra Armas, directora general de LET, ha valorado que comience la temporada 2022 en Kenia “y ver quién se coronará como tercer ganador de la Race to Costa del Sol”.

“La temporada pasada, Atthaya Thitikul fue una merecida ganadora del título gracias a su increíble regularidad durante toda la temporada. Atthaya también demostró lo que es posible jugando en el LET, ya que ascendió al número 18 en el Rolex Women’s World Golf Rankings. Me gustaría dar las gracias al Patronato de Turismo de la Costa del Sol por su apoyo incondicional durante los dos últimos años y estamos deseando que empiece la temporada”, ha agregado.

RACE TO COSTA DEL SOL

En 2020 Turismo y Planificación Costa del Sol empezó a patrocinar la orden de mérito del Ladies European Tour, que se denomina ‘Race to Costa del Sol’ y ofrece una bolsa de premios adicional de 250.000 € para las tres mejores jugadoras del año.

La jugadora que encabece la Race to Costa del Sol recibirá 125.000 euros adicionales, mientras que la segunda será premiada con 75.000 euros, y la tercera, 50.000 euros una vez finalice la temporada. La ganadora también obtendrá una exención de siete años en la categoría 2A.

