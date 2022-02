Productores de aceituna negra han perdido más de 150 millones por los aranceles de EE UU

Los productores españoles de aceituna negra han perdido más de 150 millones de euros desde que en 2018 se comenzaron a aplicar aranceles contra este producto para su entrada en Estados Unidos, según el balance realizado por la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa). El secretario general de esta entidad, Antonio de Mora, se ha referido este viernes a las “fuertes pérdidas” sufridas por el sector, y ha sostenido que su prioridad es “conseguir la eliminación de los aranceles lo antes posible y volver a la normalidad anterior”.

De Mora se ha referido al hecho de que la Comisión Europea haya instado al país norteamericano a cumplir el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que le insta a retirar los aranceles que tiene aplicados desde 2018. La OMC dio la razón a los productores en una sentencia de noviembre de 2021, pidiendo la retirada de los aranceles del 25 % que aplica a la exportación de este producto desde 2018.Este organismo entiende que estos aranceles incumplen las normas de la institución a la hora de importar-exportar productos.

Antonio de Mora sostiene que los productores no cuentan con que Estados Unidos les compense por lo que han, aunque asegura que no puede entender que la Unión Europea no tenga “ningún instrumento ninguna medida para ayudar a compensar las pérdidas que hemos sufrido”, que, según señala, “superan de largo los 150 millones de euros”.