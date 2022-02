Medina Cantalejo: “Las amenazas han sido lo más sucio y cobarde que he vivido”

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, aseguró que las amenazas que él y su familia recibieron el mes pasado tras las críticas de clubes como Valencia y Betis “han sido lo más sucio y cobarde que ha vivido en 40 años de arbitraje”.

“Ha sido muy sucio. A mis hijos los han insultado, pero no solo los ultras que han llamado maricones y han dicho familia de Medina Cantalejo os encontraremos. Ha habido cosas que no representan al Betis, una entidad enorme, grandiosa y una afición de diez, pero ha habido personas de dentro que han hecho uso de sus redes sociales para meter más gasolina y a día de hoy sigo esperando que alguien me explique qué es lo que ha pasado”, dijo.

El presidente del CTA explicó en su comparecencia para hacer balance de los primeros dos tercios de la temporada que la Policía tuvo que estar dos noches en su casa en Sevilla, cuando él tenía que viajar a Arabia por la Supercopa por esas amenazas, y reprochó el comportamiento de personas del Betis, con mensajes en redes sociales que hablaban de ignominia y fallos incomprensibles en el arbitraje en Vallecas (1-1), donde Alex Moreno fue expulsado por una mano.

“Mis relaciones institucionales con el Betis son excelentes. Yo he estado dando charlas al Betis durante años con Mel, Setién, Joaquín, su delegado, Víctor Antequera... y el Betis es otra cosa, no los cuatro locos que han salido. Yo sigo vistiéndome de árbitro. Si alguien piensa que nombro a un gallego para pitar un Rayo-Betis para fastidiar es un auténtico descerebrado”, señaló.

El sevillano admitió que tanto él como su familia lo han “pasado mal”; que le dolió mucho lo ocurrido por su hijo, que hoy cumple 16 años y “ha dado una muestra de fortaleza”, y abogó por que en el próximo derbi sevillano “reine la cordura”, tras destacar el comportamiento “adecuado” de los dirigentes de los dos equipos.

“Ha habido personajillos de mi ciudad, politiquillos de quinta fila que también han escrito y un hermano mayor de una cofradía que ha hablado de mi hijo que es menor. Esa ha sido una línea que no se puede pasar con nadie. Quien piense que con esos tuits, con esas declaraciones o esas actitudes van a mermar o quebrar los criterios y principios del CTA va por mal camino y quien quiera hacerlo personificando en mí lo lleva peor todavía”.

Tras asumir la presidencia del CTA el pasado diciembre al relevar a Carlos Velasco Carballo, Medina Cantalejo sostuvo que esta situación actual le recuerda a la de hace años, cuando “presidentes con potencial muy mediático llamaban borracho al árbitro y entraban dando una patada al vestuario”. “Hemos pasado de ahí a los ‘comunity managers’, a las webs y me recuerda a aquello, son recuerdos ingratos”.

Tras mostrarse abierto al diálogo con los clubes que puedan tener quejar y reconocer que el error es parte del arbitraje, Medina expresó en voz alta hoy la preocupación del estamento arbitral por las críticas sobre todo a través de las redes sociales, pero descartó de momento hacer un paro como los árbitros hicieron al final de la década de los noventa.

“No nos hemos planteado hacer un parón, estamos apoyando el fútbol base. A futuro no sé, si esto continua en una escalada y mañana encontramos un problema, que ojalá me equivoque, que ya no tiene solución... El planteamiento es estar al lado del fútbol, dar el mejor servicio a los equipos e intentar que esto no suba, por eso hoy he hablado de esto”, apuntó.

Admitió que “en el grupo hay preocupación, no alteración”, y que su deseo es que “esto no avance”, tres referirse al respaldo mostrado a los árbitros de Baleares el pasado fin semana, por las agresiones físicas y verbales sufridas, y a su inquietud también por “los insultos de género” que se escuchan en los campos.

“El presidente del CTA abarca desde arriba hasta la base. Los papás y las mamás llegan a ver a su pequeño Messi y el culpable de que no llegue a Messi es el árbitro. Los principios de ética y morales están quebrando en muchas parcelas de la Liga, el año pasado los incidentes máximos se daban en cadetes y juveniles. Si lo ocultamos estamos mintiendo, entre todos tenemos que actuar sobre esto”, insistió.

Respecto a su impresión sobre los árbitros españoles y sus actuaciones desde su llegada al cargo, Medina consideró “pretencioso decir que ha mejorado en dos meses” pero puntuó con un 10 a su equipo técnico, que “a mitad de temporada y a una forma ser diferente le ha dado todo apoyo y ayuda”.

“Con el equipo de árbitros estoy muy satisfecho, pero tenemos un margen de crecimiento grande. Estamos en continuo contacto con otras ligas, tenemos verdaderos problemas porque nos llaman de todo el mundo para mandar a nuestros árbitros. Ha habido dos semanas que he dicho de aquí no se marcha nadie. Le pongo una nota alta para no ser ni un siete ni un seis ni un ocho. Tenemos una plantilla muy buena de árbitros”, concluyó.