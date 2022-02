Condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a la compañera de su hija

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de prisión por agredir sexualmente y de forma continuada a una compañera de colegio de su hija, de 7 años, aprovechando que la menor era vecina y él se encargaba de recoger a diario a las niñas en el colegio.

El procesado se le prohíba acercarse a la menor durante el tiempo de la condena y el Tribunal ha estimado que concurre el atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

En cuanto a responsabilidad civil, el encausado ha sido condenado indemnizar a la víctima con 3.000 euros por los daños morales. Las agresiones se cometieron durante 2017 aprovechando que el acusado tenía tres hijos de edades similares y era vecino de planta de la madre de la menor.

En la sentencia se considera probado que el procesado iba a diario a por los niños de ambas familias y se quedaban todos en su domicilio hasta que la madre del menor terminaba su jornada de trabajo y la recogía.

Aprovechando tal circunstancia y guiado de “ánimo libidinoso” y superioridad intentaba quedarse con ella a solas y en el salón o en el dormitorio la agredía sexualmente.Todos estos hechos se repitieron a lo largo del curso escolar y la menor por temor no dijo nada dado que el acusado le advertía de que era un secreto entre ellos y que si lo contaba no podría seguir jugando con su hija, aunque en junio de 2017 “ya no soportó la situación” y se lo contó a su madre.Las agresiones fueron cometidas en el curso escolar y se prolongaron durante el campamento de verano del colegio.