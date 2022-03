Día Mundial de la Obesidad: ¿Es la operación la mejor solución?

Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad para concienciar a la sociedad de que la obesidad no solo es un problema estético. Las consecuencias que pueden sufrir las personas con sobrepeso pueden ser fatales. La obesidad es una enfermedad y la segunda causa de muerte evitable tras el hábito tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo cardiovascular. Además, sufrir sobrepeso también conlleva que aparezcan enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, artrosis de rodilla o cadera. En este contexto, según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, un 16,5% de hombres de 18 y más años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con el porcentaje más alto de personas con obesidad, con un 19,7%.

Para hacer frente a esta situación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla cuenta con una unidad especializada en el tratamiento de la obesidad en el que un equipo multidisciplinar compuesto por especialistas de prestigio ofrece a los pacientes con obesidad un tratamiento integral e individualizado con el objetivo de que logren sus objetivos de una forma permanente y con las mayores garantías.

Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad o la depresión y el sedentarismo. Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que “subir de talla no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos grave de todas”, ya que “existen multitud de patologías asociadas a la malnutrición, entre otras el sobrepeso o la obesidad y todas las comorbilidades que derivan de esta última como la diabetes, la hipertensión, los dolores articulares o hipercolesterolemia”. Por su parte, Manuel Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, afirma que el origen de la enfermedad es multifactorial. Entre los problemas que desencadenan la obesidad señala “la amplia disponibilidad de comida, con alimentos no saludables a bajo precio, generalmente procesados que contienen azúcares añadidos o grasas no saludables; la vida sedentaria; y los factores sociales ya que la obesidad está relacionada con el nivel económico y social, siendo el porcentaje de personas obesas significativamente más altos en estratos más desfavorecidos”.

Para hacer frente a esta situación y acabar con la enfermedad es necesario detectar dónde está el problema y determinar si es necesaria la cirugía. Actualmente hay en España unas 450.000 personas con obesidad, sólo el 2,3 por ciento se opera, según datos de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Las técnicas quirúrgicas más utilizadas a nivel mundial son el tubo o manga gástrica y el bypass gástrico laparoscópico. Romero explica que los pacientes que más se benefician de un tratamiento quirúrgico “son aquellos con obesidad mórbida grado III o grado II con comorbilidades asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño o problemas articulares que implique una limitación funcional significativa para el paciente)”. Según señala el doctor, “son pacientes en los que han fracasado los cambios de estilo de vida (dieta y ejercicio físico) y los tratamientos farmacológicos”. No obstante, existen casos en los que el paciente no es susceptible de intervención por diferentes razones. En esta situación, Martín aclara que “es entonces cuando el trabajo se centra exclusivamente en la detección de trastornos psicológicos relacionados con la alimentación por parte de la psicología y el cambio de hábitos nutricionales de la mano de los nutricionistas”.

Respecto al abordaje de la enfermedad, ambos especialistas coinciden en abordar la enfermedad de forma integral con un equipo multidisciplinar. “El abordaje integral del paciente obeso resulta imprescindible si queremos que la intervención sea exitosa, de no ser así las probabilidades de fracasar aumentan exponencialmente”, afirma la nutricionista. Por otro lado, el endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa hace hincapié en la importancia de abordar la obesidad “mediante diversos profesionales: nutricionista, endocrino, psicólogo especializado, y cirujano especialista en cirugía bariátrica, entre otros”.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, ha realizado más de 2.000 cirugías de obesidad y atiende a unos 150 pacientes al año. En el año 2021, Barranco ha intervenido a 152 pacientes, a los que ha realizado 83 tubos o mangas gástricas y 69 bypass gástricos por laparoscopia. Los resultados avalan su trayectoria: los pacientes suelen pasar dos días de media en el hospital y la tasa de reintervención y complicaciones mayores es del 0%.

Trastornos alimentarios, depresión, ansiedad, el estilo de vida o el consumo de productos no saludables son las principales causas de la obesidad en España. Sin embargo, hacer frente la enfermedad es posible si se cuenta con los mejores especialistas de cada área que realicen un estudio individualizado de cada paciente y tomen las mejores decisiones para garantizar un resultado eficaz, seguro y permanente.