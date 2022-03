Marín al PP: “No se puede ser conservador y pactar con la extrema derecha”

El coordinador de Cs Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha revindicado a su partido como el único de centro-liberal y ha avisado al PP, su socio en el Gobierno andaluz, que “no se puede ser” conservador y pactar con la extrema derecha, en alusión al acuerdo de Castilla y León. El dirigente andaluz se ha congratulado de que el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Fejioó, sea una persona “inteligente y se haya dado cuenta de que no se puede” gobernar el país con la extrema derecha.

”Europa no quiere a la extrema derecha en los gobiernos y sabe (por Feijoó) las consecuencias que tendrá la firma del acuerdo en Castilla y León” entre el PP y Vox, ha esgrimido. Según Marín, el futuro presidente nacional de los populares ha entendido que Cs “no es el enemigo”, que el “enemigo lo tenía dentro como pasa en casi todos los partidos”, ha indicado en referencia a que el PP prescindirá de Fran Hervías tras el congreso extraordinario de Sevilla .Hervías fue un dirigente de Cs que se paso al PP y se le acusa desde la formación naranja de estar detrás de la fuga de cargos de Ciudadanos al Partido Popular.

El vicepresidente ha expuesto abiertamente que su partido le ha puesto un “cordón sanitario” a Vox, del que ha sostenido que “solo” está en elecciones y que lo demás “le da igual porque solo quiere el poder y acabar” con derechos adquiridos de mujeres y hombres por motivos ideológicos. ”Todo el mundo se ha dado cuenta de que Cs es el centro liberal, es necesario y un espacio que todo el mundo quiere ocupar. No se puede ser conservador y pactar con la extrema derecha”, ha advertido al PP.

No obstante, Marín también cree que “no se puede” ser de izquierda, pactar con la extrema izquierda y hacer políticas de centro liberal. Marín ha defendido en reiteradas ocasiones la importancia de Ciudadanos como partido de “centro liberal inclusivo” en un momento en el que gobiernan “los extremos”, en referencia a Vox y Podemos, y ha lamentado que “todo el mundo ha querido dilapidar, eliminar, sacar de la tierra a Ciudadanos”.

Ha defendido la importancia de tener respeto al adversario: “A mí no se me ha tenido nunca, ni a mi formación política”, ha añadido. El dirigente de la formación naranja ha manifestado que cuando no se pacta con Ciudadanos “muchos nos echan de menos”, algo que cree que está pasando en los últimos días en Castilla y León. Ha abogado por que cada uno establezca ahora su “espacio” porque “todos quieren estar en el centro”, pero ha advertido de que aunque en los últimos meses “muchos han pretendido confundirnos” y dediquen sus estrategias “a convertirse en liberales, no l