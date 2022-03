Moreno avisa: “La rebaja fiscal no puede esperar ni un minuto más”

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defendió ayer que los andaluces no se pueden permitir «el lujo» de esperar «un minuto más» a la toma de decisiones del Gobierno sobre la rebaja fiscal y ha dicho que hasta el 29 de marzo hay «una eternidad».

Moreno volvió a reclamar al Gobierno una rebaja fiscal «crucial, intensa, imaginativa y audaz» para intentar que bajen de forma «directa y ágil» los precios de la factura de los carburantes, el gas o la electricidad.

Así lo manifestó durante su visita a la nueva fase de la recuperación de las Casas Consistoriales de Almería, donde subrayó la situación «excepcional» de escalada de precios, de hasta un 7% o un 10 %, que requiere de la adopción de «medidas excepcionales y urgentes». En este sentido, recordó que el sector industrial, así como el primario, lo están pasando «francamente mal», mientras que las familias continúan «empobreciéndose de manera diaria».

«Las empresas y las familias necesitan un salvavidas y lo necesitan ya, hoy antes que mañana, que el Gobierno tome las medidas oportunas para salvar nuestra economía, y con eso salvamos la prosperidad, el bienestar y el futuro de los andaluces», concluyó el presidente andaluz.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, consideró que la opción de bajar impuestos para paliar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía no es solo un «análisis» sino ya «un clamor popular» e instó a que «todos» remen «en la misma dirección». Aunque reiteró que las relaciones comerciales de Andalucía con Rusia y Ucrania «no son muy importantes», el consejero sí advirtió que la incertidumbre derivada del conflicto puede afectar a la comunidad.

Bravo apuntó que el parón de algunos sectores «de momento no está influyendo sobre resultado de recaudación», que según auguró «se verá más afectado» a través de lo que suceda con impuestos como el IVA, de sociedades o el impuesto de la renta.

«Los datos que tenemos de febrero era que la recaudación con respecto al año pasado había incrementado en un 21%, con lo cual la dinámica que teníamos era muy buena», dijo el consejero, si bien advirtió que la guerra genera una «inestabilidad» que, sumada al aumento de los costes de la energía, a la escalada de la inflación «y sobre todo la falta de certidumbre y seguridad» va a afectar «a todas las economías».

En este punto Bravo destacó el sector de la construcción, donde «nos consta que ya empieza a haber unos problemas realmente importantes en cuanto a suministro de las materias de la construcción, y que eso esta llevando a una elevación de los costes y en algunos casos incluso a la paralización». «Con lo cual es un momento complicado, creo que por eso tenemos que remar todos en la misma dirección»,subrayó.

«Ahora mismo no estamos sufriendo de una manera especial, pero no podemos obviar que si se mantiene la situación de tensión entre Rusia y Ucrania, esa guerra, nos va a afectar a todos, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo», concluyó.