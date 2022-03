El alcalde de la Línea: «Los que me tildaban de majara han tomado conciencia de un problema enorme»

Lo que muchos creyeron una propuesta ocurrente, incluso populista, en un contexto electoral, las municipales del 2019, que se resolvió con una mayoría aplastante de «La Línea 100x100» –obtuvo 21 de los 25 representantes en liza– sigue la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Juan Franco. Conforme a lo programado, días atrás, el Pleno linense daba luz verde a la propuesta de elevar al Consejo de Ministros la solicitud para la celebración de una consulta popular en torno a la conversión de La Línea de la Concepción en ciudad autónoma. Paso que se acordaba con la negativa de los concejales socialistas, la no asistencia del edil popular y tras el rechazo a las alegaciones de Junta y Gobierno.

“Los motivos siguen siendo los mismos, incluso más acentuados”, razona el alcalde, Juan Franco. «Si entonces (en 2018), cuando comenzó a plantearse tal posibilidad a raíz del fiasco que supuso el Plan Integral del Campo de Gibraltar, la situación de la localidad era complicada, ésta no ha mejorado en aquellos aspectos estructurales que se antojan fundamentales para que nuestra ciudad pueda seguir avanzando en condiciones de igualdad con otras poblaciones». Reflejo de ello son cuestiones como «la rotación, de más del 70 por ciento, que sufre el profesorado de los institutos; las plazas que no se cubren en el ámbito de la Educación y que, como ha sido el caso de mis hijos, provocan que los alumnos se queden un trimestre sin dar clases de una materia», señala, y prosigue relatando las dificultades: «Las más de cien plazas que están sin cubrir en el Hospital de la Línea o los meses que nos hemos llevado sin pediatra para una población de más de 120.000 habitantes, ya que es de ámbito comarcal».

«Todo ello sin mencionar que desde que estoy en la Alcaldía han pasado siete comisarios por la ciudad, casi uno por año. En gran medida, todo, por el escaso atractivo del destino». Circunstancias que, según resalta el alcalde, que no olvida el problema del narcotráfico, «sirven para entender la necesidad de respuestas que tiene una población que, por poner algunos ejemplos, tiene un paro crónico que supera el 30 por ciento; no dispone de territorio para el desarrollo industrial; sus habitantes tienen una esperanza de vida inferior al resto de poblaciones de España (cinco años menos). Es el único municipio español que comparte frontera con un enclave extranjero pendiente de descolonización, según Naciones Unidas, y tiene una dependencia respecto a la economía del Peñón», explica. Esta realidad última afecta a unas 11.000 personas y «no tiene ningún parangón en España, ya que son personas que van a trabajar a un país extranjero, cotizan en fondos de pensiones extranjeros y el día de mañana van a tener un pensión exigua, con lo que se está condenando a La Línea a contar el día de mañana con una población envejecida y pobre».

«De ahí que, entre otros asuntos, demandemos un régimen fiscal especial para atraer a todas esas empresas que están desarrollando su actividad en Gibraltar y que se están teniendo que ir por el Brexit (juego on line, seguros, sector financiero…). Sería una forma de generar economía y empleo», concluye.

Respaldo a la consulta

Con las sensaciones, mayoritarias, en el ambiente de que dicha consulta no será autorizada, lamenta que «el Estado quiere a una oveja descarriada (Gibraltar) que hace 320 años que se fue, pero maltrata y vitupera a la hija que tiene». El alcalde destaca que, «de ser así, serán los representantes de los grandes partidos los que tendrán que venir aquí, dar explicaciones y plantear soluciones». «Nosotros seguiremos trabajando en la misma línea», zanja.

«Yo solo puedo decir que muchos linenses que en un principio me tildaban de majara, cuando me han vuelto a escuchar, como poco, han tomado conciencia de que tenemos un problema enorme. Independientemente de que, llegado el caso, se muestren favorables o no a la propuesta». Franco avanza que «lo que es obvio es que, si tenemos luz verde del Consejo de Ministros, habrá que impulsar una campaña para alimentar un debate lo suficientemente profundo de cara a que los linenses tengan la mejor información posible de todas las partes y, de este modo, formar su propia opinión».

Francisco López, presidente de la asociación empresarial Aadell, tilda la situación de «insostenible». «Cada uno de los que componemos la Asociación para el Desarrollo Empresarial de La Línea (Aadell) tenemos nuestra propia opinión sobre la idoneidad de someter a consulta la posibilidad de que La Línea se convierta en ciudad autónoma, de ahí que como colectivo no nos manifestemos». Sin embargo, señala que «de lo que no cabe la menor duda es que todos coincidimos en que necesitamos una fiscalidad especial. De ahí que vayamos a estar siempre del lado del Gobierno municipal, ya sea este o los que vengan, que trabaje en esa dirección».

Opina que «es evidente, aunque algunos no lo quieran ver, que La Línea de la Concepción viene soportando una clara situación de desigualdad respecto a otros municipios» dando lugar a «un escenario prácticamente insostenible, con muchas personas sufriendo exclusión social». «Necesitamos soluciones como las que demandamos, ya que», subraya, «sufrimos condicionantes que en modo alguno se parecen a los de otras poblaciones. Condicionantes que nos están castigando duramente».