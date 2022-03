La pesca andaluza pide un tope para el gasóleo y bajar el IVA

El sector pesquero andaluz acude a la reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con tres reclamaciones fundamentales: la bajada del gasóleo, fijando un tope máximo de 0,60 céntimos/litro; la reducción del IVA del pescado al 4 por ciento y la exoneración de tasas de la Seguridad Social.

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina (Huelva), Mariano García, señaló que para el sector «es inviable el precio que tiene el combustible y necesitamos de manera urgente, para ayer, las medidas de ayuda a la flota». A la Junta de Andalucía le solicitan que “«as tasas portuarias y las tarifas en época de crisis se eliminen», apuntó García, quien avanzó que este jueves la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se va a reunir con los representantes andaluces. Según el vicepresidente de Facope, «si no hay soluciones y el ministro no da las garantías suficientes para que el sector pueda salir a faenar seguiremos con el paro indefinido». En cuanto a la posibilidad de que les lleguen ayudas del Europeo de Pesca, explicó que «estamos cansados de este tipo de ayudas ya que hay embarcaciones que las pueden cobrar y otras no, llegan tarde y mal, en definitiva no son muy fiables para esta situación especial que tiene el sector pesquero». La Junta, por su parte, reclamó al Gobierno medidas de apoyo al sector pesquero y rechazó «más limitaciones» a una actividad «estratégica».

Por su parte, pescaderos de varias provincias andaluzas registraron en torno a un 30% menos de productos en sus puestos, especialmente boquerones, sardinas, pijotas, o marisco, una escasez debida no solo a la huelga de transportistas iniciada hace más de una semana, sino también al amarre de la flota pesquera. Aunque remarcaron que se han podido surtir los puestos, lamentaron alguna falta de variedad y que la situación ha empeorado con el paso de los días.