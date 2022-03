Elevan a 1.000 millones las pérdidas del sector alimentario en Andalucía por el paro en el transporte

La asociación empresarial Alimentos de Andalucía Landaluz ha elevado a cerca de 1.000 millones las pérdidas que supone para el sector agroalimentario andaluz el paro indefinido de los transportistas de mercancías iniciado hace once días.

En declaraciones a EFE el secretario general de Landaluz, Miguel Ángel Jiménez, ha informado de que a las fábricas en general del sector agroalimentario no les está llegando materia prima, como plásticos y envases y, además, ya no tienen más capacidad para almacenar productos, por lo que ha calificado la situación de “insostenible.

Por ello, ha urgido al Gobierno a llegar hoy a un acuerdo con el sector del transporte de mercancías por carretera que ponga fin al paro, que, a su juicio, se ha convertido en un “problema de Estado porque afecta a la cadena de suministro de manera directa y también a los consumidores”.

Algunas fábricas de aceituna en la provincia de Sevilla, como Agrosevilla, han sido las primeras en parar la producción a finales de la semana pasada, y el sector aceitero está afectado por la escasez de envases y de fuel, a lo que se añaden los almacenes llenos porque la mercancía no puede llegar a los puertos para la exportación, ha apuntado el directivo de Landaluz.

También es complicada la situación en el sector lácteo, en el que ha podido salir algún convoy de la cooperativa Covap aunque en general funciona al ralentí.

El sector avícola no dispone de materiales auxiliares como cajas y envases y, si no pueden aprovisionarse hoy, tendrían que parar a finales de esta semana las secciones de envasados y elaborados y reducir el sacrificio de animales, ha manifestado.

Igualmente, a las fábricas de conservas de pescado les faltan aceites para las coberturas y envases y tienen dificultades para la salida de las mercancías de las fábricas sobre todo en las provincias de Cádiz y Huelva.

Además, las fábricas de conservas vegetales llevan una semana sin producir porque no les llega materia prima, sobre todo de Almería, donde hay unos diez trailer bloqueados.

Las empresas de productos congelados no tienen más capacidad de almacenamiento, lo mismo que ocurre en otros subsectores, según Landaluz, organización que aglutina casi el 70 % de la facturación total del sector agroalimentario andaluz.

El sector vitivinícola también se ha visto obligado a parar la producción por falta de vidrio y de espacio para almacenar y por el mismo motivo algunas cerveceras han parado algunas líneas de producción.

En el campo, en la zona de las marismas de Lebrija (Sevilla) no se puede recoger la campaña de la haba y se están perdiendo unos 290 jornales al día y 48 en fábrica y, si no se recoge, no vuelve a producir, ha llamado la atención Miguel Ángel Jiménez.

Todos estos problemas suponen para el sector un sobrecoste de unos 130 millones diarios para hacer llegar la mercancía a los supermercados, según Landaluz.

A pesar de esta coyuntura, la industria alimentaria trata de aguantar el empleo, pero el representante de Landaluz ha avisado de que, si se prolonga más tiempo esta situación, tendrán que recurrir a ERTE, y ha señalado que una vez que concluya el paro el sector necesitará al menos una semana para volver a la normalidad.