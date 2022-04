Al ritmo de «People have the power»

Un 31 de marzo del año 2009 saltó a la luz pública el «caso Mercasevilla», germen de la causa de los ERE, en el que los empresarios del Grupo La Raza denunciaron las mordidas que pedían dirigentes socialistas en el mercado central hispalense. Un día y 13 años después, no muy lejos de Mercasevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), el PP vivió un nuevo Congreso de refundación en el que el gallego Alberto Núñez Feijóo fue elegido como líder entre rumores de adelanto electoral en la comunidad andaluza. En las terrazas de Fibes, el cátering, casualmente, era del Grupo La Raza. Café a dos euros; cerveza a 2,5; baguette a 6,50 euros; y montadito a cuatro.

«Somos el futuro, somos compromiso, somos uno, somos libertad. Somos España. Somos el Partido Popular». Así arrancó el XX Congreso del PP en Sevilla, seguido del himno de Andalucía y el de España, con Fibes en pie y predominio de camisas sin corbata, al punto de que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, agradeció a Rajoy que la llevara. El presidente saliente, Pablo Casado, también llevaba este atuendo, de color azul oscuro casi negro.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, fue la primera en hablar: «Qué alegría Fati que estés aquí», dijo en referencia a la ex ministra Báñez, que llegó a Fibes junto a Cuca Gamarra, aún con el pañuelo que lució sin anudar. López fue la primera que reconoció la labor de Pablo Casado y su «dedicación en un tiempo difícil para el partido y para España». «Hoy elegimos al presidente del Gobierno de España», dijo.

Tras la número dos del PP andaluz, Esteban González Pons rompió «30 días de neutralidad obligada» para «recuperar la costumbre de volver a hablar con un amigo en público», en referencia a Feijóo. «No es una refundación pero casi, es un reinicio. Aquí nació un partido centrado en las oportunidades, las personas y la libertad. El partido que se renueva sumando, todos somos necesarios. Estáis sentados donde un día se sentaron los mejores para una España mejor», dijo el eurodiputado citando a Gregorio Ordoñez, Loyola de Palacio y Rita Barberá. «Los mejores soñaron aquí el partido que no hemos dejado de soñar ni ambicionar. Queremos sumar nuevas mayorías. Estáis donde todo comenzó», añadió. «Ha sido un honor dirigir el partido mientras cruzábamos el río», concluyó.

Cuca Gamarra, ya con el pañuelo anudado, dio lectura a un informe de gestión que «deja claro el compromiso con la democracia y la transparencia». Habló de «una crisis de la que hemos salido rápido, unidos y esto también es balance de gestión». «También ha habido aciertos», destacó. El informe salió adelante con un voto en contra. En el mismo se resaltó, además de las cuentas, los «nueve acuerdos de Gobierno: el primero en Andalucía, que ha demostrado que hay otra forma de gobernar». Más del 46% de españoles disfrutan de gobiernos del PP. Cinco comunidades del PP suman más riqueza que las nueve del PSOE, glosó Gamarra. También: 2.869 alcaldes, el que más tiene de España; 2567 mayorías absolutas; 20.365 concejales; y la recuperación de Madrid. Algunos de los hitos. A las 18:37 horas llegó Rajoy con Feijóo al ritmo del «People have the power» Rajoy insistió en que Gamarra se sentara junto a Feijóo. Ayuso hizo expresamente por saludarlo. Aznar intervino por videoconferencia, afectado de Covid, y cuando agradeció la labor de Casado y dijo «donde quiera que estés» se hizo un silencio sepulcral en la sala. El ex presidente Casado, políticamente, confirmó que pasa a mejor vida, rechazando cargos. El lema «Lo haremos bien» predominó por todos lados, como las menciones a la querencia en la Presidencia del PP por los dirigentes gallegos: de Fraga a Rajoy, pasando por Feijóo, uno y trino.