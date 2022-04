El alcalde de Nerva niega un acuerdo para alargar la actividad del vertedero hasta 2034

El alcalde de Nerva (Huelva), José Antonio Ayala (PSOE), ha negado que haya llegado a un acuerdo con la empresa que gestiona el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de la localidad para alargar su actividad hasta 2034, como aseguró el portavoz municipal del PP, José Antonio Lozano, al que ha exigido una rectificación. En un comunicado, el alcalde ha mostrado su “más absoluta repulsa” por “unas falsedades que no pretenden hacer daño únicamente a mi persona, sino a esa sociedad nervense que mayoritariamente el pasado 10 de marzo ocupó la puerta del Parlamento Andaluz, iniciando una nueva etapa en su lucha por el Cierre Inmediato del Vertedero”.

”La magnitud de esas mentiras y el daño que pueden causar en la sociedad nervense”, le han llevado a solicitarle una “inmediata rectificación pública”, asegurando que, de no producirse, acudirá a los tribunales, en legitima defensa de su honor y de la convivencia del pueblo. Dicho esto, Ayala ha recordado que “ciertamente mi partido fue el impulsor de este estigma que hoy condiciona negativamente nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, pero que no es menos cierto que hoy me puedo congratular de ese cambio de actitud, que pasa por reconocer el error histórico cometido y su disponibilidad a trabajar para reparar en la medida de lo posible tanto daño causado. Ese es el camino”.

Por el contrario, ha dicho a Lozano: “Usted se encuentra representando a un partido que le prometió que cerraría la instalación y después de una legislatura completa en el gobierno andaluz, deja bien a las claras que ni está ni se le espera, ni tiene la más mínima intención de acabar con este insoportable desprecio y abuso hacia Nerva”. ”Abandone su actitud de enfrentamiento y rencor y súmese a la lucha por el ¡¡Cierre del vertedero, ya!! que con tanta dignidad y unidad está realizando la inmensa mayoría de la población de Nerva”, ha concluido.