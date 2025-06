Nieto: «Se está atentando contra la independencia judicial»

La actualidad político-judicial está en pleno auge y el consejero de Justicia andaluz, José Antonio Nieto, se viene multiplicando. La Junta acata la negativa a poder personarse en el «caso ERE» como acusación, lo que «ayudaría a recuperar» el dinero malversado y ve con preocupación los intentos de injerencia en el poder judicial.

El consejero de Justicia andaluz ve con preocupación la deriva actual con la separación de poderes. «El otro día hablaba con un eurodiputado alemán, que está en la comisión de Justicia y tiene mucho interés por lo que está pasando en España», señaló Nieto a LA RAZÓN. Este político quería saber « cómo puede ser verdad que haya algún auto de procesamiento del fiscal general». «Ese fue el día que hablamos, le intenté explicar lo que pasaba, él me decía que era inaudito porque mucho antes sólo con la imputación en cualquier país, y en Alemania, por supuesto, hubiese dimitido o hubiesen cesado a una figura de ese nivel», comentó Nieto.

«Cuando luego se conoce la decisión de los jueces y fiscales de convocar un paro por las reformas legales que apunta el Gobierno de España me volvió a llamar para decir ‘qué está pasando, no puede ser verdad’», indicó José Antonio Nieto. «La imagen de España se está deteriorando muchísimo por ese tipo de cosas», concluyó el consejero de Justicia andaluz.

«La sensación de que se está atentando contra la fase democrática, que se está atentando contra la independencia judicial, que se está queriendo desmontar un sistema para obtener la seguridad o la impunidad de poder decidir es muy preocupante», explicó José Antonio Nieto.

«Este eurodiputado me decía que era un error. Para legislar en materia de Justicia, hay que ser y parecer. Para legislar en materia de Justicia hay que crear un ambiente propicio y luego hay que consensuar los pasos. No se ha hecho ninguna de estas cosas. En el peor ambiente posible, con un fiscal general imputado se decide que la instrucción de los procesos la hagan los fiscales. Hay que estar en otro mundo para tomar una decisión de este tipo», censuró el consejero andaluz.

«Y con la crítica sistemática a los jueces con el ‘lawfare’ y con el señalamiento, el insulto a los jueces, se plantea cambiar completamente el sistema de acceso a la judicatura. Es absurdo», opino Nieto, al tiempo que señaló «qué se debería hacer: se debería propiciar un gran acuerdo entre los dos grandes partidos políticos, se debería pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, crear un ambiente de confianza entre todos los operadores jurídicos y, a partir de ahí, ir avanzando en las reformas legales», explicó.

«Se ha hecho lo contrario, se ha hecho un muro en el que se ha echado a todo el mundo al otro lado del muro. El ‘sanchismo’ y sus socios independentistas imponiendo una serie de reformas que no tienen ningún sentido, y provocan situaciones de este tipo», censuró Nieto.

«No es agradable ni para los jueces ni los fiscales hacer un paro. Esa es una decisión dramática para la judicatura y la fiscalía, pero tienen que defender su independencia y tienen que defender su papel constitucional», concluyó el consejero andaluz.

Nieto defendió que el fiscal superior García Ortiz debe dimitir. «Debe dimitir y debe defenderse y si, finalmente, es inocente tendremos que decir que ha habido un error en este procesamiento. Como tantas otras veces puede ocurrir, lo que no puede es estar en entredicho el sistema de derecho, porque ha habido una injerencia. Si se demuestran los hechos y finalmente son ciertos, es una injerencia imperdonable en beneficio del interés del Gobierno por parte de una figura que tiene la obligación de ser autónoma».

«No personarse en los ERE fue una decisión interesada del PSOE»

Sobre la personación en los ERE por parte de la Junta, Nieto señaló a LA RAZÓN que «desgraciadamente hubo un efecto de una decisión que se adoptó anteriormente, en el año 2017 y sobre todo en el año 2018». «En esta decisión a mí me hubiera encantado que se le hubiese dado la razón a la Junta ahora, y que hubiésemos podido personarnos», comentó el consejero de Justicia. «Pero tenemos que respetar las decisiones de los jueces y los jueces se apoyan no en un capricho, se apoyan en que la Junta de Andalucía renunció a ese derecho en su día y ahora no puede sumarse años después a esa situación», manifestó Nieto.

«Lo siento, lo lamento muchísimo porque creo que sería bueno para intentar recuperar esos fondos y para intentar que no se pierda el dinero que nunca debería haber llegado a utilizarse de esa forma, creo que si hubiera sido bueno que se personara la Junta», insistió el titular de Justicia y Función Pública de la Junta de Andalucía.

«Tenemos que respetar a la Justicia y lamentar lo que se decidió en la época en la que gobernaba el PSOE, que fue una decisión claramente e intencionadamente arbitraria que perjudicaba a los andaluces y beneficiaba al PSOE», concluyó Nieto.

La decisión de la Junta, con el PSOE-A a los mandos, de retirarse de la acusación de la causa del «procedimiento específico» de los ERE evitó «en diferido» la personación solicitada, de nuevo, por la Administración andaluza pero con el PP-A en el poder. La Audiencia de Sevilla denegó la personación de la Junta de Andalucía con el PP. El tribunal señaló que «no ha lugar» al «no ser parte en la presente causa, habiendo solicitado, antes de la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de las acciones civiles». Se refiere a la pieza política, la conocida como la del «procedimiento específico» de los ERE por la que fueron condenados, entre otros, los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán.