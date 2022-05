La precampaña andaluza acelera: del Gobierno «monocolor» popular a la «unidad» naranja

La precampaña electoral acelera el ritmo y, aunque todavía los partidos no pueden pedir el voto, sí exponen sus aspiraciones de cara al 19-J. Los candidatos multiplican sus apariciones públicas, ya sean en entrevistas o en el albero de la Feria de Sevilla, marcando distancias con sus adversarios e incluso con los socios de gobierno. Tal fue el caso del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, quien no ocultó su deseo de «tener un Gobierno monocolor como el de Díaz Ayuso» en la Comunidad de Madrid. Junto a ello, señaló que está recibiendo mensajes de apoyo de votantes socialistas, quienes le trasladan que «esta vez me van a votar a mí» con el argumento de que «tenga manos libres para gobernar Andalucía». En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Moreno abundó sobre esa posible recepción de voto socialista , bajo el argumento de que «como mi opción no va a salir, prefiero que gobierne usted solo a mal acompañado». Sobre la viabilidad parlamentaria de un Gobierno del PP con «la mayoría suficiente» que reclama el presidente andaluz, aseguró que «si mi opción está muy cerca de una mayoría suficiente, veo muy difícil que se tumbe ese Gobierno», tras esgrimir que «no arriendo las ganancias a quien quiere tumbar a un Gobierno próximo a una mayoría suficiente y que no lo permita gobernar».

En cuanto a una hipotética mayoría absoluta, Moreno argumentó que es una opción que percibe como «inviable, muy compleja, no me la creo», apreciación que sustentó en el hecho de que «si el centro derecha estuviese unido hoy podríamos hablar de mayoría absoluta en Andalucía», advirtiendo de que actualmente «está dividido en tres trozos».

Por su parte, Ciudadanos trasladó la precampaña a la Feria de Abril, donde el candidato en Andalucía, Juan Marín, posó con la presidenta nacional, Inés Arrimada, vestida de flamenca al igual que otras dirigentes del partido naranja: Begoña Villacís, Rocío Ruiz, Marta Bosquet y Teresa Pardo. Arrimadas aseguró que Cs prepara una candidatura «de unidad, ilusión y gestión, que es lo que hemos demostrado». «Nos presentamos a estas elecciones con los deberes hechos y con Juan Marín, que es el mejor candidato», señaló. Junto a ello, aludió a la posibilidad de que la consejera de Igualdad lidere la lista por Cádiz. «Seguro que va por un puesto importante para explicar lo bien que se ha gobernado», señaló.