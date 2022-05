Más peso orgánico e integración en las listas electorales del PP andaluz

Una vez conocidos los ocho cabezas de lista del PP-A para las próximas elecciones autonómicas –el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a muchos de sus consejeros–, toca el turno de los puestos de salida y de las candidaturas completas, que fueron aprobadas por el comité electoral del PP nacional. Se trata de listas con mucho peso orgánico, ya que incluyen a seis de los ocho presidentes provinciales, en las que se visualiza la integración después de algunos procesos de primarias que resultaron convulsos. Tal fue el caso del de Sevilla, alzándose con la victoria Virginia Pérez frente al candidato respaldado por la dirección regional, Juan Manuel Ávila. Pérez figura como número 3 en la lista de Sevilla, que incluye como número 5 a una independiente, Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP).

El presidente provincial de Cádiz, Bruno García, figura en el número dos, detrás de Ana Mestre; el presidente de Córdoba, Adolfo Molina, de cinco, en una lista que lidera el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y a la que ha renunciado a concurrir el hasta ahora portavoz parlamentario, José Antonio Nieto; mientras que el presidente de Huelva, Manuel Andrés González, va como número dos, por detrás de la secretaria general, Loles López.

Erik Domínguez, presidente del PP de Jaén, ocupa el número tres de la lista por esta provincia, que encabeza el consejero de Hacienda, Juan Bravo; y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, va como número tres de la lista que encabeza Moreno.

Las ausencias de los presidentes del PP de Almería y de Granada, al parecer, no suponen ninguna sorpresa porque ambos no han querido formar parte de ellas, y en su lugar irán dirigentes de su confianza como Jorge Saavedra, secretario general de los populares granadinos –en el número dos de una lista liderada por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo–, y Manuel Guzmán, como número cuatro en la lista almeriense que lidera la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

El PP incluye también en las listas a todos sus delegados del Gobierno andaluz. En Almería va como número tres María Isabel Sánchez; en Cádiz, Ana Mestre –cabeza de lista–; en Córdoba, Antonio Repullo –número tres–; en Granada, Pablo García –número cuatro–; en Huelva, Bella Verano –número tres–; en Jaén, María Isabel Lozano; en Málaga, Patricia Navarro –número dos–; y en Sevilla, Ricardo Sánchez –número cuatro–.

Moreno, por su parte, criticó el «culebrón» que, en su opinión, está protagonizando «Por Andalucía» y se mostró convencido de que dicha confluencia «jamás» posibilitaría con sus votos que él pudiera ser investido como presidente de la Junta. «Hay ciudadanos de izquierda que me trasladan por la calle que me van a votar por primera vez, dicen que me prefiero a mi solo que acompañado o mal acompañado», señaló.

A juicio del presidente, «en la democracia tiene que haber una amplia representación política, pero cuando la izquierda se presenta cargada de incoherencias e improvisación, ya está en una situación muy difícil de explicar a la ciudadanía».