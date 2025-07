La Junta reclama al Gobierno que detalle cómo mejorará la "capacidad eléctrica" del norte de Córdoba, que cifra en 157 millones

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha dicho esperar que el Gobierno de la Nación detalle cómo mejorará la "capacidad eléctrica" del Norte de Córdoba y de la provincia en general, mediante inversiones, que la Administración autonómica entiende que deben sumar "157 millones de euros", para asegurar así, por ejemplo, el suministro eléctrico que se precisa para sostener grandes proyectos industriales.

A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, Adolfo Molina ha explicado que en la Junta llevan tiempo "trabajando" en cómo afrontar "este gran problema que tiene la provincia de Córdoba", al igual que otras zonas de Andalucía y que han llevado a la Junta pedir al Gobierno de España una serie de "actuaciones", para la "mejora de la red" eléctrica, planteándolas "a quien es competente, que es Red Eléctrica, el Ministerio de Transición Ecológica".

A nivel de Andalucía, según ha precisado, "estamos hablando de hasta 544 millones de euros, con especial énfasis en las infraestructuras de Córdoba, de Jaén y de Huelva" y, de forma específica, en la provincia "necesitamos, para paliar la situación y que está lastrando el futuro de toda la zona Norte, pero también de toda la provincia, pues una inversión importante, de hasta 157 millones de euros".

Esa cantidad tendría como destino, según la Junta, "la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla, que tiene que incluir los desarrollos adicionales de Los Pedroches y del Guadiato", además del "nuevo eje de interconexión con Sevilla y la ampliación de ocho subestaciones provinciales".

"Esto --ha asegurado-- no lo hemos inventado, sino que es fruto de un estudio que se hizo con los ayuntamientos, con los proyectos que había pendientes, con las empresas y viendo las necesidades reales que tenemos, para no sufrir la situación que estamos viviendo", siendo esa la propuesta que hizo la Junta al Gobierno central cuando se abrió "el periodo para la nueva planificación 2025-2030".

Tras ello, el pasado abril, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, "dijo que sí, pero no dijo ni sí qué, ni sí cuándo, ni sí cómo, ni sí cuánto. O sea, no sabemos nada", más allá de que anunció que se iban a afrontar "las carencias que hay en materia eléctrica" en Andalucía, y "entre ellas citó a Córdoba, pero no tenemos ningún dato más, y necesitamos tener constancia" de qué se hará.

En la Junta, en cambio, tienen claro que, "entre otras cosas, lo que primero que exigimos es la línea de 400" kilovoltios para el Norte de Córdoba, y para el presente "periodo 2025-2030, pero no en 2030", sino "cuanto antes", porque lo cierto es que, por ahora, "no tenemos detalle de en qué va a consistir" lo se hará por el Gobierno de España, respecto a "lo que le estamos solicitando, de manera justificada, a Red Eléctrica, al Ministerio para la Transición Ecológica".

Por su parte y ante "la lucha contra la despoblación" en el Norte de la provincia, desde "la Junta estamos poniendo toda la carne en el asador", en este caso "con 15 millones de euros" en ayudas del Fondo de Transición Justa para respaldar nuevas oportunidades de desarrollo industrial sostenible en el Guadiato, de modo que "esos fondos se puedan usar para crear empleo y que la gente pueda quedarse en su tierra", y que "el Guadiato tenga futuro". Pero, eso sí, para ello "necesitamos solventar el tema de la capacidad eléctrica", porque no contar con ella "lastra el que puedan implantarse allí industrias y empresas".

ÁREA LOGÍSTICA

Por otro lado y respecto a desarrollo de la mano de la logística, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha recordado que el pasado marzo la Junta adjudicó por casi 4,2 millones de euros las obras de urbanización de la tercera fase del Área Logística de Córdoba, con un plazo de ejecución de ocho meses, siendo ésta "una fase importante, porque es la que nos permite la conexión ferroviaria" a través de la Estación de Mercancías de El Higuerón.

En consecuencia, "estamos hablando de facilitar el acceso a los servicios intermodales que presta en la zona ADIF. Con lo que esto es muy importante para mejorar la competitividad de Córdoba en logística, tanto nacional, como internacional, y reducir los costes de intermodalidad, atraer nuevas empresas y consolidar El Higuerón, algo que se está haciendo desde que llegó Juanma Moreno al Gobierno de la Junta de Andalucía", pues, aunque ya estaba el Área Logística, lo cierto es que "no se habían hecho realidad esas oportunidades logísticas que tiene Córdoba por su ubicación".

A partir de ahí lo que "tenemos es una primera fase que agotó ya sus parcelas disponibles", y también "una segunda fase, y ahora mismo vemos cómo esa Área Logística es una realidad", a través de la tercera fase, "que facilita esa conexión directa con la terminal ferroviaria, que va a ampliar la oferta de suelo logístico, y que va a generar empleo directo e indirecto en toda la región dentro de ese impulso que se le está dando a El Higuerón, como nodo logístico dentro de los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, y que nos refuerzan en esa posición clave en Andalucía y en España".

De hecho, según ha señalado, "la posición la hemos tenido siempre", pues "llevábamos muchos años" defendiendo "que Córdoba tenía una oportunidad con la logística, por su posición en el centro de Andalucía, pero era todo como un puede ser, puede ser, y hoy lo es, y lo es con esa apuesta por El Higuerón, y lo es también con ese gran proyecto de la Base Logística del Ejército, que va como proyecto tractor también para empresas de logística que hoy están poniendo su ojo en Córdoba de una manera muy importante", de modo que "lo que eran oportunidades se están convirtiendo, por fin, en fortalezas".

AUTOVÍA DEL OLIVAR

En cuando a conexiones clave mediante carreteras de gran capacidad, como la Autovía del Olivar en su paso por la provincia, Molina ha resaltado que "tenemos el trámite ambiental favorable para todo el trazado, excepto el tramo de Doña Mencía, que tenía unas dificultades que estamos viendo cómo salvar, y en el caso de la variante de Cabra ahora mismo se están desarrollando ya los estudios geotécnicos", con la previsión de que estén listos el próximo septiembre y "que se pueda tener la actualización del proyecto a lo largo del año 2026, y luego habrá que supervisarlo y estar pendientes de tener la financiación para empezar obras".

De este modo, el delegado de la Junta confía "en, poco a poco, ir terminando esta infraestructura", de la que, según ha recordado, "se hablaba ya de ella en 1996", con lo que "lleva demasiado tiempo esperando, y para nosotros es una prioridad, como lo es ahora mismo ese tramo de la variante de Cabra, y luego también continuar por la otra punta del tramo" operativo entre Cabra y Lucena, "en dirección a Puente Genil", y todo ello con el objetivo de que se pueda "terminar la autovía".