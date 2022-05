Concentración junto al “árbol más antiguo de Sevilla” contra el vandalismo en el parque de María Luisa

La plataforma ciudadana por los parques, los jardines y el paisaje de Sevilla ha celebrado la tarde de este martes una concentración en repulsa a los actos vandálicos que cíclica pero persistentemente sufre el parque de María Luisa, un jardín romántico diseñado por el paisajista francés Jean Claude Forestier, íntimamente relacionado con la Exposición Iberoamericana de 1929 y declarado bien de interés cultural (BIC).

La concentración, según ha explicado a Europa Press Jacinto Martínez, coordinador de la citada plataforma, se ha celebrado en los Jardines de Cristina, localizados ante el Palacio de San Telmo, en concreto junto al considerado como “árbol más antiguo de Sevilla”, un plátano de sombra plantado “en 1823″, según sus palabras.

Se trata de un acto de repulsa al “terrorismo patrimonial” perpetrado cíclicamente en el parque de María Luisa, con una llamada a la “Sevilla sensible” para reclamar que tales actos vandálicos sobre el rico legado patrimonial del jardín romántico por excelencia de la ciudad “no se vuelvan a repetir”.

Además, la plataforma, que ha contado con la participación de dirigentes del PP, Cs y Vox, reclama al Ayuntamiento “las medidas necesarias” para proteger al parque de María Luisa de tales daños intencionados.

CRÍTICA POLÍTICA

El portavoz municipal de Cs, Álvaro Pimentel, que ha asistido al acto, ha pedido así al Gobierno local del PSOE “hacer frente” al vandalismo “con medidas valientes y voluntad para garantizar la seguridad de todos los espacios públicos y monumentos”. “Ante el vandalismo no queda otra opción que actuar, pero no prohibiendo o cerrando los parques, o cerrando los bares y las tiendas para que no haya botellón, que es la única receta del gobierno del PSOE, sino poniendo sobre la mesa medidas valientes y contundentes de prevención, educación y concienciación”, ha dicho.

Hace unas semanas, recordémoslo, el Ayuntamiento hispalense denunciaba ante la Policía Nacional los últimos actos vandálicos perpetrados en el parque de María Luisa, objeto frecuentemente de destrozos en su abundante legado patrimonial.

VANDALISMO EN EL PARQUE DE MARÍA LUISA

Estos últimos actos vandálicos se han centrado, principalmente, en la Glorieta de Ofelia Nieto, la Glorieta de Cervantes y el monumento a Bécquer, uno de los enclaves más suntuosos y emblemáticos del parque, abierto al público en 1914.

“Todo su patrimonio, tanto vegetal como artístico, se encuentra protegido, de ahí que estos actos vandálicos deben ser investigados y perseguidos conforme a la tipología de este BIC”, aseveraba al respecto el concejal socialista de Transición Ecológica, David Guevara.

A tal efecto, el edil recordaba que el nuevo contrato municipal de seguridad y vigilancia para parques y jardines contempla la incorporación de cámaras de videovigilancia en el parque de María Luisa y los Jardines de Murillo, principales jardines históricos de la capital andaluza, previa autorización de la administración competente.