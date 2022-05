La producción normativa en Andalucía dobla el último año del PSOE

La producción normativa se sitúa en los niveles más altos de los últimos años y dobla la del último año del Gobierno del PSOE andaluz. Así lo recoge un documento de ‘Propuestas empresariales para una nueva legislatura política’ que han remitido este jueves desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de cara a las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio.

De esta forma, la elaboración de normas con rango de Ley pasa de 20 en 2014 a 40 en 2021. Si se hace una comparativa entre en el periodo en el que ha gobernado el partido socialista, la suma de las normas aprobadas desde 2015 a 2018 suman un total de 59; mientras que con el Gobierno del PP y Cs suman 88 normas, sin contar este último año; lo que supone un aumento de 29 normas más en comparación con la anterior legislatura.

No obstante, los empresarios andaluces han advertido que en la actualidad, Andalucía no cuenta con una agenda normativa definida, puesto que en los últimos años no se ha aprobado el plan normativo por parte del Gobierno andaluz; si bien este plan debería tener una fecha de inicio y caducidad para generar “seguridad y estabilidad” entre los operadores económicos.

Igualmente, los empresarios han considerado que, a fin de atender las circunstancias que afectan distintos sectores o las distintas necesidades que surgen, la nueva legislatura debe impulsar nuevas regulaciones sobre la Ley de Economía Circular, una modificación integral de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), una aprobación de la Ley de Participación Institucional, una Ley del Mecenazgo Cultural y Deportivo, el desarrollo de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) o una probación de un decreto que agilice el procedimiento administrativo para la autorización de proyectos renovables.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), junto al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno (c), y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. EFE/José Manuel Vidal FOTO: José Manuel Vidal EFE

En esta línea, la CEA ha publicado una batería de propuestas con cinco objetivos claros que pasan por el incremento de la riqueza económica y social, el impulso de medidas de reactivación económica, la defensa de la libertad de empresa o la garantía de la participación de las organizaciones empresariales en la vida pública andaluza.

No obstante, para el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, “hacer de Andalucía inequívocamente un lugar de inversión” es el mayor desafío que tiene y, para lograrlo, pide a los partidos “altura de miras” y “profundizar aún más en la política fiscal”, ya que en la actualidad, Andalucía está en la zona media de carga fiscal por comunidades y “hay margen para para seguir creciendo”.