El PP se apodera del “estado de ánimo” de la campaña andaluza

Las campañas electorales -como el fútbol, según Valdano- son también “estados de ánimo” y la previa a las elecciones del 19-J corrobora la máxima de Giulio Andreotti de que “el poder desgasta... sobre todo al que no lo tiene”. El PP-A reunió a los militantes en Sevilla en torno a la figura de Feijóo y a mayor gloria del presidente de la Junta, Juanma Moreno. El estado de ánimo en el PP es tal que se resume en la idea de que los acontecimientos en el partido son lo que ocurre, en contraposición al aire a lo Salvador Sobral en el PSOE, entre cortinilla y cortinilla de JLo. “Un, dos, tres. Avanza” frente al recordatorio perenne socialista de que mañana es lunes o, más allá incluso, donde lo rancio torna ultra, de que mañana es lunes de julio del 36. “Hay que hablar de Andalucía”, sostuvo Feijóo con aire catedralicio.

El líder nacional del PP no tiene problema alguno en ceder el foco al líder andaluz Juanma Moreno, quien tomó la palabra el último. Feijóo reparte juego y sostiene al grupo -a lo Mauro Silva o lo Mazinho-, con el efecto Aspas sobre el terreno dando la vuelta a las encuestas “en poco más de 50 días”, como recordó el candidato a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, quien a diferencia de lo ocurrido en el Congreso del PP-A, tuvo su protagonismo como telonero y fue citado varias veces desde el estrado. Casi una hora antes del acto cientos de personas esperaban ya el comienzo.

Con un croma de fondo andaluz -”One, two, three. Avanza”- se llenó el Hotel Renacimiento y varias veces se repitió una de las frases clave del equipo de Nervión en su etapa de crecimiento: “Lo mejor está por venir”, señaló primero Patricia del Pozo y luego Juanma Moreno. La camiseta de la número uno por Sevilla también tuvo su protagonismo: un cassette con el nombre de Juanma Presidente. Diez minutos de aplausos y abrazos -el protocolo Covid pasó a la historia- dieron paso al acto -”Avanza”-, con el portavoz adjunto en el Senado Javier Arenas -“el lince de Olvera”- con guayabera y el único a la vista con mascarilla. Un vídeo de nuevo con música animada invitaba a un “futuro sin límites”. Juan Bravo y Elías Bendodo -en varias imágenes a las claras como el hombre que susurra a Feijóo- flanqueaban a Moreno y al presidente popular. “Elegiste Sevilla para el cambio político. Nos hiciste protagonista. Tú sabes mucho de caminos”, comenzó Sanz -al que es posible que Feijóo llamara desde el escenario en un momento Antonio (de Plan Romero, el viceconsejero Sanz) -.

Las sensaciones postmitin dibujan el tránsito de la trasmutación de los estados de ánimos de PP y PSOE de los años 80 y 90 a esta parte. El PP ya enarboló la bandera del andalucismo, los servicios sociales y la igualdad. En el cónclave popular se habló de “creer en posibilidades infinitas” y de “la revolución de las promesas cumplidas”, así como de “la oportunidad de consolidar el cambio político” (José Luis Sanz). Cuando Moreno sale al escenario, cambia el lema y la marca PP se empequeñece o desaparece, con el fondo con imágenes de la riqueza patrimonial andaluza. La socialización de las estrategias populares pasa a otra fase esta campaña.

No pasaron de largo los calificativos de “indolente” de Espadas a Moreno y hasta el presidente admitió que “en los atascos” le gusta ver “si hacen propuestas sus adversarios”. Patricia del Pozo directamente y sin necesidad de empadronamiento en Salobreña bautizó a Feijóo como “un sevillano nacido en Galicia”, resaltando sus “convicciones, templanza, la moderación” y la capacidad de “gobernar para todos”. “El cambio no puede ser un paréntesis. Lo mejor está por llegar, con José Luis (Sanz) en la Alcaldía, Feijóo en La Moncloa y nuestro querido Juanma (Moreno) como presidente”, señaló la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico.

El personal se puso en pie con Feijóo: “Una vez que he sido nombrado sevillano, me toca a mí”, dijo para recordar el traspaso de poderes entre Fraga y Aznar en Sevilla y la nueva época que también empezó en la capital hispalense con el relevo de Casado. Los presentes aplaudieron con fuerza cuando Feijóo señaló que “lo que no vais a escuchar hablar es de corrupción desde que llegó el gobierno del cambio”. Feijóo señaló que Moreno es “el presidente que más ha impactado en la estabilidad y economía de España”. “Eso ya es parte de tu biografía y no te lo pueden quitar”, dijo. “El PP es una herramienta constitucional. Es importante cómo se ganan unas elecciones, saber perder y saber ganar”, añadió, apuntando “a las urnas y no a las encuestas”. “Andalucía es la primera etapa de un proceso electoral clave para el partido”, expuso para desglosar los problemas económicos del país. “Hay muchos más hogares que no llegan a final de mes”, dijo para apelar a la “necesidad de un proyecto económico sólido” y criticar que por primera vez hay un Ejecutivo capaz de “desgastar al Estado para que no se desgaste el Gobierno. Es una irresponsabilidad que pasará a la historia del Gobierno de Sánchez”. “El daño económico será tan grande que tendremos que volver a remontar pero peor será remontar la credibilidad y las instituciones en estado reconstrucción”, apuntó Feijóo. “En el gobierno de España no pueden mandar los que no creen en España”, subrayó.

El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, durante un acto público del partido en la precampaña de las elecciones andaluzas, este domingo en Sevilla. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

“El de Sánchez no es el mejor gobierno que necesita España en este momento”, dijo el presidente popular, citando el último caso de diputados del Gobierno que no aprueban “una ley del Gobierno”, lo que pasará a la historia del “manual de la mala política”. Feijóo recalcó que Sánchez vende “optimismo en el exterior porque es imposible en España. Lo que aquí no compra nadie”. “Vamos a ser la última economía del euro en recuperar la riqueza prepandemia”, expuso antes de pedir explicaciones por el espionje de Pegasus.

“No he encontrado a nadie que pueda desmentir que el de Juanma Moreno es el mejor gobierno para Andalucía”, continuó con las elecciones andaluzas. “Si no son capaces de presentar unidos una candidatura y presentar los papeles, cómo van a presentar un presupuesto”, dijo en alusión a las izquierdas. En alusión a la ultraderecha, especificó: “No han gestionado un euro público en su vida, aquellos que dicen que muy mal todo pero quieren apoyarnos en el gobierno cuando no han gestionado ni un ayuntamiento de España. No creo que sea el ejemplo de gestión y buen gobierno”. Feijóo contrapuso las promesas de los partidos a la gestión de Moreno: “Los demás son predicadores, usted qué ha hecho”. “Del vagón de cola a la locomotora de España”.

Es difícil convencer a alguien para que crea que el Gobierno de Sánchez es el mejor para España. Y lo es aún más que alguien pueda desmentir que el Gobierno de @JuanMa_Moreno es el mejor para Andalucía. No lo vais a encontrar. pic.twitter.com/EAphvKIRCm — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 29, 2022

El presidente popular insistió en que Andalucía es “la comunidad autónoma más importante de España. Lo más importante es su balance”. “Somos la única formación que tiene un presidente, no un candidato. Juanma (Moreno) tiene balance, equipo y proyecto. Lo único que debéis hacer es hablar de Andalucía. Con quién pactar y qué condiciones, quizás no van a querer hablar de corrupción. Si hablamos de Andalucía, ellos pierden y nosotros hablamos”, insistió Feijóo, subrayando que está en juego “un Gobierno para Andalucía”. “Si hablamos de honradez, en Andalucía hablamos del PP de Andalucía. Si hablamos de Andalucía ganamos siempre”, dijo. “A cada intento de desviar la atención, Andalucía, Andalucía y Andalucía”, añadió con “una propuesta”: “Unamos a los andaluces. En un momento de abrir trincheras, tenemos que abrir la casa a la gente” con “una política para las mayorías. Aquí hay un líder incontestable”, destacó.

Juanma Moreno, exultante, resaltó su “sintonía personal y política” con Feijóo. Arrancó poniendo como objetivo “ganar en Sevilla por primera vez en la historia” y repasó los proyectos en la provincia, recodando a Imbroda con el Estadio de La Cartuja, y prometiendo el 50% de la financiación de la Línea 3 del metro “pasado mañana si mañana Sánchez la desbloquea”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, saludan a los asistentes durante un acto público del partido en la precampaña de las elecciones andaluzas, este domingo en Sevilla. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

“Ayer el Presidente del Gobierno habló en Dos Hermanas de corrupción O es insensato o es un desahogado o es que nadie le ha contado que el mayor caso de corrupción en España se produjo en Andalucía con Gobiernos socialistas”, repasó Moreno. “No hemos querido entrar en líos ni polémicas estériles. Me estoy intentando morder la lengua”, dijo antes de entrar al trapo. También citó a “un adversario -Espadas el día previo sólo lo nombró una vez- hablando de derechos porque no pueden hablar de hechos. Hicieron muy poquito”. Después de condenar el último crimen machista, Moreno abogó por una campaña “en positivo”. “Veo candidatos enfadados”, dijo, aludiendo a la llegada de “un presidente y ocho ministros para darle cobertura al candidato” del PSOE. “Que vengan todos los días pero a invertir”, reclamó.

Moreno insistió en la bajada de impuestos “porque funciona” y agradeció “la honestidad de PSOE y restos de izquierdas -ocho partidos que formarían un Gobierno Frankenstein- que digan que ponen el impuesto sucesiones. Conmigo, ni loco”, explicó antes de decir que ampliará la bonificación a sobrinos y deflactará el IRPF. “La segunda bajada masiva de impuestos dejará 520 millones en el bolsillo de los andaluces”, dijo el presidente andaluz.

Mientras yo sea presidente de #Andalucía, el impuesto de Sucesiones y Donaciones no va a volver a nuestra tierra.



Vamos a hacer una nueva bajada masiva de impuestos que va a dejar en el bolsillo de los andaluces 520M€ en los próximos 4 años. #AndalucíaAvanza pic.twitter.com/aKLHhggDck — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 29, 2022

“No nos confiemos, las encuestas reflejan una tendencia. Tenemos ilusión por seguir con estas políticas. Queda mucho por hacer. Nos olvidemos a quién nos enfrentamos. Es una maquinaria política muy engrasada, su único fin es el poder. Frente a esa arrogancia y soberbia, honestidad, sinceridad, cercanía, una sonrisa poderosa y la mano tendida”, contrapuso. “Se trata de avanzar o volver a la casilla de salida. Le pido a todas las familias y andaluces que concentren su voto en la única opción viable, posible, de transformación de Andalucía”, pidió. “Se lo pido a los votantes del PSOE, distanciados de política errática de Sánchez. Decepcionados”. “Las decisiones desde Andalucía”, le dijo a Feijóo mientras Bendodo asentía al lado del presidente nacional. “Lo mejor está por llegar” para “la mejor de las tierras de España y Europa”, finalizó Moreno antes del himno andaluz sin letra salvo el final a capella y buena entonación previo también a la sintonía de Jennifer López y los gritos de “presidente, presidente”. “Un, dos, tres. Avanza”.

Somos el partido que cree en nuestra tierra y el que ha recuperado el #OrgulloAndaluz. Un partido libre.



De #Andalucía y para #Andalucía. Ésa es nuestra clave.#AndalucíaAvanza y lo mejor está por llegar. Contamos con todos los andaluces para que nuestra comunidad sea líder! pic.twitter.com/JilCJdE3I8 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 29, 2022